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ราคาปัจจุบัน WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WAV3 เท่ากับ 25,734 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAV3 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WAV3 เท่ากับ 25,734 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAV3 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals ราคา (WAV3)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WAV3 เป็น USD

$0.00002573
$0.00002573$0.00002573
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:08:24 (UTC+8)

ราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WAV3 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WAV3.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 25,734 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B WAV3 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WAV3 เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WAV3 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) ข้อมูลการตลาด

$ 25.73K
$ 25.73K$ 25.73K

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$ 25.73K
$ 25.73K$ 25.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals คือ $ 25.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAV3 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.73K

ประวัติราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ประวัติราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-31.73%
60 วัน$ 0-39.40%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

การคาดการณ์ราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WAV3 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WAV3 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

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เกี่ยวกับ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

ราคาซื้อขายสดของ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ WAV3?

WAV3 มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ --% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:08:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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