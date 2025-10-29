ราคาปัจจุบัน Vizits Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIZITS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIZITS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Vizits Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIZITS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIZITS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIZITS

ข้อมูลราคา VIZITS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VIZITS

โทเคโนมิกส์ VIZITS

การคาดการณ์ราคา VIZITS

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Vizits Coin โลโก้

Vizits Coin ราคา (VIZITS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VIZITS เป็น USD

--
----
-3.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vizits Coin (VIZITS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:52:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Vizits Coin (VIZITS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.80%

-3.97%

+4.49%

+4.49%

ราคาเรียลไทม์ Vizits Coin (VIZITS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVIZITS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VIZITS คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VIZITS มีการเปลี่ยนแปลง -1.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.97% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.49% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Vizits Coin (VIZITS) ข้อมูลการตลาด

$ 39.54K
$ 39.54K$ 39.54K

--
----

$ 39.54K
$ 39.54K$ 39.54K

967.98M
967.98M 967.98M

967,981,114.688692
967,981,114.688692 967,981,114.688692

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vizits Coin คือ $ 39.54K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VIZITS คือ 967.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 967981114.688692 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 39.54K

ประวัติราคา Vizits Coin (VIZITS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vizits Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vizits Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vizits Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vizits Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.97%
30 วัน$ 0-45.68%
60 วัน$ 0-69.00%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Vizits Coin (VIZITS)

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Vizits Coin (USD)

Vizits Coin (VIZITS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Vizits Coin (VIZITS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Vizits Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Vizits Coin ตอนนี้!

VIZITS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Vizits Coin (VIZITS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Vizits Coin (VIZITS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VIZITSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vizits Coin (VIZITS)

วันนี้ Vizits Coin (VIZITS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VIZITS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VIZITS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VIZITS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Vizits Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VIZITS คือ $ 39.54K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VIZITS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VIZITS คือ 967.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VIZITS คือเท่าใด?
VIZITS ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VIZITS คือเท่าไร?
VIZITS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VIZITS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VIZITS คือ -- USD
ปีนี้ VIZITS จะสูงขึ้นอีกไหม?
VIZITS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VIZITS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:52:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vizits Coin (VIZITS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,651.77
$112,651.77$112,651.77

-1.73%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,969.85
$3,969.85$3,969.85

-3.09%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03760
$0.03760$0.03760

-19.03%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.58
$192.58$192.58

-3.17%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8761
$3.8761$3.8761

+0.48%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,969.85
$3,969.85$3,969.85

-3.09%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,651.77
$112,651.77$112,651.77

-1.73%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.58
$192.58$192.58

-3.17%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5940
$2.5940$2.5940

-1.59%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19266
$0.19266$0.19266

-3.55%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.011910
$0.011910$0.011910

+19.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.522
$1.522$1.522

+102.93%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000404
$0.0000000404$0.0000000404

+369.76%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011200
$0.011200$0.011200

+348.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.522
$1.522$1.522

+102.93%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000079
$0.0000000000000000079$0.0000000000000000079

+75.55%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00186
$0.00186$0.00186

+86.00%