Virtual Trade Agent ราคา (VTA)
--
--
0.00%
0.00%
ราคาเรียลไทม์ Virtual Trade Agent (VTA) คือ $0.00607516 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVTA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VTA คือ $ 0.056364 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00601006
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VTA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Virtual Trade Agent คือ $ 5.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VTA คือ 950.18K โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.08K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003214895
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013999185
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0003214895
|-5.29%
|60 วัน
|$ -0.0013999185
|-23.04%
|90 วัน
|$ 0
|--
Your Autonomous Crypto Trading Partner
Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.
⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
Virtual Trade Agent (VTA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Virtual Trade Agent (VTA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Virtual Trade Agent
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Virtual Trade Agent ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Virtual Trade Agent (VTA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VTAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้