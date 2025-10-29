ราคาปัจจุบัน Virtual Trade Agent วันนี้ คือ 0.00607516 USD ติดตามการอัปเดตราคา VTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VTA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Virtual Trade Agent วันนี้ คือ 0.00607516 USD ติดตามการอัปเดตราคา VTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VTA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VTA

ข้อมูลราคา VTA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VTA

โทเคโนมิกส์ VTA

การคาดการณ์ราคา VTA

Virtual Trade Agent โลโก้

Virtual Trade Agent ราคา (VTA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VTA เป็น USD

$0.00607516
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Virtual Trade Agent (VTA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:13:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0.056364
$ 0.00601006
--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Virtual Trade Agent (VTA) คือ $0.00607516 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVTA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VTA คือ $ 0.056364 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00601006

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VTA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Virtual Trade Agent (VTA) ข้อมูลการตลาด

$ 5.77K
--
$ 6.08K
950.18K
1,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Virtual Trade Agent คือ $ 5.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VTA คือ 950.18K โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.08K

ประวัติราคา Virtual Trade Agent (VTA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003214895
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013999185
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtual Trade Agent เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0003214895-5.29%
60 วัน$ -0.0013999185-23.04%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Virtual Trade Agent (VTA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Virtual Trade Agent (USD)

Virtual Trade Agent (VTA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Virtual Trade Agent (VTA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Virtual Trade Agent

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Virtual Trade Agent ตอนนี้!

VTA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Virtual Trade Agent (VTA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Virtual Trade Agent (VTA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VTAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Virtual Trade Agent (VTA)

วันนี้ Virtual Trade Agent (VTA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VTA เป็นUSD คือ 0.00607516 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VTA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VTA เป็น USD คือ $ 0.00607516 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Virtual Trade Agent คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VTA คือ $ 5.77K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VTA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VTA คือ 950.18K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VTA คือเท่าใด?
VTA ถึงราคา ATH ที่ 0.056364 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VTA คือเท่าไร?
VTA ถึงราคา ATL ที่ 0.00601006 USD
ปริมาณการเทรดของ VTA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VTA คือ -- USD
ปีนี้ VTA จะสูงขึ้นอีกไหม?
VTA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VTA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:13:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Virtual Trade Agent (VTA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

