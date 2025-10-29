ราคาปัจจุบัน Victor วันนี้ คือ 0.00000734 USD ติดตามการอัปเดตราคา VICTOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VICTOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Victor วันนี้ คือ 0.00000734 USD ติดตามการอัปเดตราคา VICTOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VICTOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VICTOR

ข้อมูลราคา VICTOR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VICTOR

โทเคโนมิกส์ VICTOR

การคาดการณ์ราคา VICTOR

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Victor โลโก้

Victor ราคา (VICTOR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VICTOR เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Victor (VICTOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:12:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Victor (VICTOR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727
ต่ำสุด 24h
$ 0.00000745
$ 0.00000745$ 0.00000745
สูงสุด 24h

$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727

$ 0.00000745
$ 0.00000745$ 0.00000745

$ 0.00014396
$ 0.00014396$ 0.00014396

$ 0.00000661
$ 0.00000661$ 0.00000661

--

+0.10%

+0.34%

+0.34%

ราคาเรียลไทม์ Victor (VICTOR) คือ $0.00000734 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVICTOR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000727 และราคาสูงสุด $ 0.00000745 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VICTOR คือ $ 0.00014396 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000661

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VICTOR มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Victor (VICTOR) ข้อมูลการตลาด

$ 7.34K
$ 7.34K$ 7.34K

--
----

$ 7.34K
$ 7.34K$ 7.34K

999.49M
999.49M 999.49M

999,489,664.444038
999,489,664.444038 999,489,664.444038

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Victor คือ $ 7.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VICTOR คือ 999.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 999489664.444038 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.34K

ประวัติราคา Victor (VICTOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Victor เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Victor เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000014943
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Victor เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Victor เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.10%
30 วัน$ -0.0000014943-20.35%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Victor (USD)

Victor (VICTOR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Victor (VICTOR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Victor

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Victor ตอนนี้!

VICTOR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Victor (VICTOR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Victor (VICTOR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VICTORโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Victor (VICTOR)

วันนี้ Victor (VICTOR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VICTOR เป็นUSD คือ 0.00000734 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VICTOR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VICTOR เป็น USD คือ $ 0.00000734 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Victor คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VICTOR คือ $ 7.34K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VICTOR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VICTOR คือ 999.49M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VICTOR คือเท่าใด?
VICTOR ถึงราคา ATH ที่ 0.00014396 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VICTOR คือเท่าไร?
VICTOR ถึงราคา ATL ที่ 0.00000661 USD
ปริมาณการเทรดของ VICTOR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VICTOR คือ -- USD
ปีนี้ VICTOR จะสูงขึ้นอีกไหม?
VICTOR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VICTOR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:12:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Victor (VICTOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,945.24
$112,945.24$112,945.24

-1.47%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,980.35
$3,980.35$3,980.35

-2.84%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03977
$0.03977$0.03977

-14.36%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.01
$194.01$194.01

-2.45%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9050
$3.9050$3.9050

+1.23%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,980.35
$3,980.35$3,980.35

-2.84%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,945.24
$112,945.24$112,945.24

-1.47%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.01
$194.01$194.01

-2.45%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5942
$2.5942$2.5942

-1.58%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19252
$0.19252$0.19252

-3.62%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.011260
$0.011260$0.011260

+12.60%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.602
$1.602$1.602

+113.60%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000280
$0.0000000280$0.0000000280

+225.58%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.006502
$0.006502$0.006502

+160.08%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.602
$1.602$1.602

+113.60%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00195
$0.00195$0.00195

+95.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000083
$0.0000000000000000083$0.0000000000000000083

+84.44%