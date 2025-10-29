ราคาปัจจุบัน Vibey Turtle วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIBEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Vibey Turtle วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIBEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIBEY

ข้อมูลราคา VIBEY

เอกสารไวท์เปเปอร์ VIBEY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VIBEY

โทเคโนมิกส์ VIBEY

การคาดการณ์ราคา VIBEY

Vibey Turtle ราคา (VIBEY)

ราคาปัจจุบัน 1 VIBEY เป็น USD

$0.00024416
$0.00024416
-35.60%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
Vibey Turtle (VIBEY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Vibey Turtle (VIBEY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVIBEY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VIBEY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VIBEY มีการเปลี่ยนแปลง -6.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -34.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +204.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Vibey Turtle (VIBEY) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vibey Turtle คือ $ 235.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VIBEY คือ 963.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 963007798.352082 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 235.13K

ประวัติราคา Vibey Turtle (VIBEY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vibey Turtle เป็น USD เท่ากับ $ -0.000126923869559316
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vibey Turtle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vibey Turtle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vibey Turtle เป็น USD เท่ากับ $ 0

อะไรคือ Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Vibey Turtle (USD)

Vibey Turtle (VIBEY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Vibey Turtle (VIBEY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Vibey Turtle

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Vibey Turtle ตอนนี้!

VIBEY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Vibey Turtle (VIBEY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Vibey Turtle (VIBEY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VIBEYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vibey Turtle (VIBEY)

วันนี้ Vibey Turtle (VIBEY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VIBEY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VIBEY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VIBEY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Vibey Turtle คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VIBEY คือ $ 235.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VIBEY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VIBEY คือ 963.01M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VIBEY คือเท่าใด?
VIBEY ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VIBEY คือเท่าไร?
VIBEY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VIBEY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VIBEY คือ -- USD
ปีนี้ VIBEY จะสูงขึ้นอีกไหม?
VIBEY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VIBEY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vibey Turtle (VIBEY)

10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

