Vanguard xStock โลโก้

Vanguard xStock ราคา (VTIX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VTIX เป็น USD

$338.39
$338.39$338.39
+0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vanguard xStock (VTIX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:19:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Vanguard xStock (VTIX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 337.16
$ 337.16$ 337.16
ต่ำสุด 24h
$ 338.87
$ 338.87$ 338.87
สูงสุด 24h

$ 337.16
$ 337.16$ 337.16

$ 338.87
$ 338.87$ 338.87

$ 338.87
$ 338.87$ 338.87

$ 304.19
$ 304.19$ 304.19

+0.03%

+0.35%

+2.16%

+2.16%

ราคาเรียลไทม์ Vanguard xStock (VTIX) คือ $338.35 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVTIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 337.16 และราคาสูงสุด $ 338.87 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VTIX คือ $ 338.87 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 304.19

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VTIX มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Vanguard xStock (VTIX) ข้อมูลการตลาด

$ 628.24K
$ 628.24K$ 628.24K

--
----

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

1.86K
1.86K 1.86K

24,635.50423708
24,635.50423708 24,635.50423708

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vanguard xStock คือ $ 628.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VTIX คือ 1.86K โดยมีอุปทานรวมที่ 24635.50423708 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.34M

ประวัติราคา Vanguard xStock (VTIX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.19
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard xStock เป็น USD เท่ากับ $ +11.6676275650
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard xStock เป็น USD เท่ากับ $ +21.8838689700
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard xStock เป็น USD เท่ากับ $ +26.9696582980639

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +1.19+0.35%
30 วัน$ +11.6676275650+3.45%
60 วัน$ +21.8838689700+6.47%
90 วัน$ +26.9696582980639+8.66%

อะไรคือ Vanguard xStock (VTIX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Vanguard xStock (USD)

Vanguard xStock (VTIX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Vanguard xStock (VTIX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Vanguard xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Vanguard xStock ตอนนี้!

VTIX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Vanguard xStock (VTIX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Vanguard xStock (VTIX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VTIXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vanguard xStock (VTIX)

วันนี้ Vanguard xStock (VTIX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VTIX เป็นUSD คือ 338.35 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VTIX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VTIX เป็น USD คือ $ 338.35 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Vanguard xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VTIX คือ $ 628.24K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VTIX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VTIX คือ 1.86K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VTIX คือเท่าใด?
VTIX ถึงราคา ATH ที่ 338.87 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VTIX คือเท่าไร?
VTIX ถึงราคา ATL ที่ 304.19 USD
ปริมาณการเทรดของ VTIX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VTIX คือ -- USD
ปีนี้ VTIX จะสูงขึ้นอีกไหม?
VTIX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VTIX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:19:13 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

