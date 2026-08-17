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ราคาปัจจุบัน Vanguard Total World xStock วันนี้ คือ 162.01 USD มูลค่าตลาด VTX เท่ากับ 2,000,068 USD ติดตามการอัปเดตราคา VTX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vanguard Total World xStock วันนี้ คือ 162.01 USD มูลค่าตลาด VTX เท่ากับ 2,000,068 USD ติดตามการอัปเดตราคา VTX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Vanguard Total World xStock ราคา (VTX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VTX เป็น USD

$162.01
$162.01$162.01
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vanguard Total World xStock (VTX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:51:53 (UTC+8)

ราคา Vanguard Total World xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vanguard Total World xStock (VTX) วันนี้ $ 162.01, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VTX เป็น USD คือ $ 162.01 ต่อ VTX.

Vanguard Total World xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,000,068 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.57K VTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VTX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 539.35 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 44.94

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VTX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.50K.

Vanguard Total World xStock (VTX) ข้อมูลการตลาด

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 3.50K
$ 3.50K$ 3.50K

$ 108.76M
$ 108.76M$ 108.76M

12.57K
12.57K 12.57K

671,268.6072760525
671,268.6072760525 671,268.6072760525

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vanguard Total World xStock คือ $ 2.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.50K อุปทานหมุนเวียนของ VTX คือ 12.57K โดยมีอุปทานรวมที่ 671268.6072760525 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 108.76M

ประวัติราคา Vanguard Total World xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 539.35
$ 539.35$ 539.35

$ 44.94
$ 44.94$ 44.94

--

--

+0.85%

+0.85%

ประวัติราคา Vanguard Total World xStock (VTX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Total World xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Total World xStock เป็น USD เท่ากับ $ +6.3444412080
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Total World xStock เป็น USD เท่ากับ $ +2.7131490680
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Total World xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +6.3444412080+3.92%
60 วัน$ +2.7131490680+1.67%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Vanguard Total World xStock

การคาดการณ์ราคา Vanguard Total World xStock (VTX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VTX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Vanguard Total World xStock (VTX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vanguard Total World xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vanguard Total World xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VTX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vanguard Total World xStock

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Vanguard Total World xStock (VTX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Vanguard Total World xStock

มูลค่าปัจจุบันของ Vanguard Total World xStock วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Vanguard Total World xStock เทรดที่ราคา ฿5232.3925911223722000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ VTX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Vanguard Total World xStock มีสภาพคล่องอย่างไร?

Vanguard Total World xStock มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ VTX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ VTX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Vanguard Total World xStock อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ VTX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vanguard Total World xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:51:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vanguard Total World xStock (VTX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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