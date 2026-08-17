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ราคาปัจจุบัน Vanguard Oil Retirement Fund วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด VORF เท่ากับ 129.637 USD ติดตามการอัปเดตราคา VORF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vanguard Oil Retirement Fund วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด VORF เท่ากับ 129.637 USD ติดตามการอัปเดตราคา VORF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Vanguard Oil Retirement Fund ราคา (VORF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VORF เป็น USD

$0,0003241
$0,0003241$0,0003241
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mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:51:38 (UTC+8)

ราคา Vanguard Oil Retirement Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VORF เป็น USD คือ $ 0 ต่อ VORF.

Vanguard Oil Retirement Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 129.637 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 400,00M VORF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VORF เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,02396675 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VORF เคลื่อนไหว -%0,00 ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +%2,14 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 84,13.

Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) ข้อมูลการตลาด

$ 129,64K
$ 129,64K$ 129,64K

$ 84,13
$ 84,13$ 84,13

$ 129,64K
$ 129,64K$ 129,64K

400,00M
400,00M 400,00M

399.999.587,018511
399.999.587,018511 399.999.587,018511

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vanguard Oil Retirement Fund คือ $ 129,64K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 84,13 อุปทานหมุนเวียนของ VORF คือ 400,00M โดยมีอุปทานรวมที่ 399999587.018511 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 129,64K

ประวัติราคา Vanguard Oil Retirement Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02396675
$ 0,02396675$ 0,02396675

$ 0
$ 0$ 0

-%0,00

+%0,12

+%2,14

+%2,14

ประวัติราคา Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Oil Retirement Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Oil Retirement Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Oil Retirement Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanguard Oil Retirement Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+%0,12
30 วัน$ 0-%98,41
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Vanguard Oil Retirement Fund

การคาดการณ์ราคา Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VORF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต %0,00
การคาดการณ์ราคา Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vanguard Oil Retirement Fund อาจเติบโตได้ถึง %0,00 โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vanguard Oil Retirement Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VORF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vanguard Oil Retirement Fund

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Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

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เกี่ยวกับ Vanguard Oil Retirement Fund

ราคาตลาดปัจจุบันของ VORF คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Vanguard Oil Retirement Fund มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 VORF แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ VORF เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน VORF มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Vanguard Oil Retirement Fund วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ VORF ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ VORF เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vanguard Oil Retirement Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:51:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vanguard Oil Retirement Fund (VORF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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