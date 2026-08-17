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ราคาปัจจุบัน V1 Punk Strategic Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PUNKSR เท่ากับ 170.868 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUNKSR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน V1 Punk Strategic Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PUNKSR เท่ากับ 170.868 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUNKSR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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V1 Punk Strategic Reserve ราคา (PUNKSR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PUNKSR เป็น USD

$0,00027972
$0,00027972$0,00027972
%0,001D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:50:22 (UTC+8)

ราคา V1 Punk Strategic Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PUNKSR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PUNKSR.

V1 Punk Strategic Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 170.868 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 610,85M PUNKSR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PUNKSR เทรดระหว่าง $ 0,0 (ต่ำ) กับ $ 0,0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PUNKSR เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +%0,36 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 34,19.

V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) ข้อมูลการตลาด

$ 170,87K
$ 170,87K$ 170,87K

$ 34,19
$ 34,19$ 34,19

$ 266,74K
$ 266,74K$ 266,74K

610,85M
610,85M 610,85M

953.589.731,5049181
953.589.731,5049181 953.589.731,5049181

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ V1 Punk Strategic Reserve คือ $ 170,87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 34,19 อุปทานหมุนเวียนของ PUNKSR คือ 610,85M โดยมีอุปทานรวมที่ 953589731.5049181 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 266,74K

ประวัติราคา V1 Punk Strategic Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
ต่ำสุด 24h
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
สูงสุด 24h

$ 0,0
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$ 0
$ 0$ 0

--

--

+%0,36

+%0,36

ประวัติราคา V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา V1 Punk Strategic Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา V1 Punk Strategic Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา V1 Punk Strategic Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา V1 Punk Strategic Reserve เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+%2,42
60 วัน$ 0-%7,58
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา V1 Punk Strategic Reserve

การคาดการณ์ราคา V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PUNKSR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต %0,00
การคาดการณ์ราคา V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ V1 Punk Strategic Reserve อาจเติบโตได้ถึง %0,00 โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา V1 Punk Strategic Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PUNKSR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา V1 Punk Strategic Reserve

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V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

เกี่ยวกับ V1 Punk Strategic Reserve

ตอนนี้ V1 Punk Strategic Reserve กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

PUNKSR กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel

ตลาด V1 Punk Strategic Reserve มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ PUNKSR?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 610848618.8535771 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

V1 Punk Strategic Reserve เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿ และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ V1 Punk Strategic Reserve กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ V1 Punk Strategic Reserve

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ V1 Punk Strategic Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:50:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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