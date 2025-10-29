ราคาปัจจุบัน Upheaval Finance วันนี้ คือ 0.01234478 USD ติดตามการอัปเดตราคา UPHL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UPHL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Upheaval Finance วันนี้ คือ 0.01234478 USD ติดตามการอัปเดตราคา UPHL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UPHL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Upheaval Finance โลโก้

Upheaval Finance ราคา (UPHL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UPHL เป็น USD

+2.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Upheaval Finance (UPHL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:39:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Upheaval Finance (UPHL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.29%

+1.84%

+5.39%

+5.39%

ราคาเรียลไทม์ Upheaval Finance (UPHL) คือ $0.01234478 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUPHL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01202593 และราคาสูงสุด $ 0.01256305 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UPHL คือ $ 0.04077558 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00994095

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UPHL มีการเปลี่ยนแปลง -1.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Upheaval Finance (UPHL) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Upheaval Finance คือ $ 724.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UPHL คือ 58.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 919061664.6303711 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.40M

ประวัติราคา Upheaval Finance (UPHL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Upheaval Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00022257
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Upheaval Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0083926789
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Upheaval Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Upheaval Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00022257+1.84%
30 วัน$ -0.0083926789-67.98%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Upheaval Finance (UPHL)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Upheaval Finance (USD)

Upheaval Finance (UPHL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Upheaval Finance (UPHL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Upheaval Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Upheaval Finance ตอนนี้!

UPHL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Upheaval Finance (UPHL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Upheaval Finance (UPHL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UPHLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Upheaval Finance (UPHL)

วันนี้ Upheaval Finance (UPHL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UPHL เป็นUSD คือ 0.01234478 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UPHL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UPHL เป็น USD คือ $ 0.01234478 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Upheaval Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UPHL คือ $ 724.29K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UPHL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UPHL คือ 58.41M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UPHL คือเท่าใด?
UPHL ถึงราคา ATH ที่ 0.04077558 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UPHL คือเท่าไร?
UPHL ถึงราคา ATL ที่ 0.00994095 USD
ปริมาณการเทรดของ UPHL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UPHL คือ -- USD
ปีนี้ UPHL จะสูงขึ้นอีกไหม?
UPHL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UPHL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:39:41 (UTC+8)

