ราคาปัจจุบัน Unstable States Dollar วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา USD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Unstable States Dollar วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา USD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USD

ข้อมูลราคา USD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USD

โทเคโนมิกส์ USD

การคาดการณ์ราคา USD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Unstable States Dollar โลโก้

Unstable States Dollar ราคา (USD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USD เป็น USD

--
----
-5.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Unstable States Dollar (USD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:22:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Unstable States Dollar (USD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

-2.14%

-5.53%

-1.80%

-1.80%

ราคาเรียลไทม์ Unstable States Dollar (USD) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USD คือ $ 0.0019021 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USD มีการเปลี่ยนแปลง -2.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.80% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Unstable States Dollar (USD) ข้อมูลการตลาด

$ 36.72K
$ 36.72K$ 36.72K

--
----

$ 36.72K
$ 36.72K$ 36.72K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unstable States Dollar คือ $ 36.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USD คือ 999.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 999704070.541339 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 36.72K

ประวัติราคา Unstable States Dollar (USD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable States Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable States Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable States Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable States Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.53%
30 วัน$ 0-52.31%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Unstable States Dollar (USD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Unstable States Dollar (USD)

Unstable States Dollar (USD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Unstable States Dollar (USD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Unstable States Dollar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Unstable States Dollar ตอนนี้!

USD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Unstable States Dollar (USD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Unstable States Dollar (USD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Unstable States Dollar (USD)

วันนี้ Unstable States Dollar (USD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USD เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USD เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Unstable States Dollar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USD คือ $ 36.72K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USD คือ 999.70M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USD คือเท่าใด?
USD ถึงราคา ATH ที่ 0.0019021 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USD คือเท่าไร?
USD ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ USD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USD คือ -- USD
ปีนี้ USD จะสูงขึ้นอีกไหม?
USD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:22:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Unstable States Dollar (USD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,542.21
$112,542.21$112,542.21

-1.83%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,979.87
$3,979.87$3,979.87

-2.85%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03420
$0.03420$0.03420

-26.35%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.92
$192.92$192.92

-3.00%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.6835
$3.6835$3.6835

-4.50%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,979.87
$3,979.87$3,979.87

-2.85%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,542.21
$112,542.21$112,542.21

-1.83%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.92
$192.92$192.92

-3.00%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5906
$2.5906$2.5906

-1.72%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19327
$0.19327$0.19327

-3.25%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.011930
$0.011930$0.011930

+19.30%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.570
$1.570$1.570

+109.33%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000338
$0.0000000338$0.0000000338

+293.02%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.006200
$0.006200$0.006200

+148.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00223
$0.00223$0.00223

+123.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.570
$1.570$1.570

+109.33%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000085
$0.0000000000000000085$0.0000000000000000085

+88.88%