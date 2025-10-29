ราคาปัจจุบัน Universe Of Gamers วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา UOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UOG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Universe Of Gamers วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา UOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UOG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UOG

ข้อมูลราคา UOG

เอกสารไวท์เปเปอร์ UOG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ UOG

โทเคโนมิกส์ UOG

การคาดการณ์ราคา UOG

Universe Of Gamers โลโก้

Universe Of Gamers ราคา (UOG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UOG เป็น USD

$0.00040578
$0.00040578$0.00040578
-0.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Universe Of Gamers (UOG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Universe Of Gamers (UOG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.92%

-0.28%

-16.27%

-16.27%

ราคาเรียลไทม์ Universe Of Gamers (UOG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUOG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UOG คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UOG มีการเปลี่ยนแปลง -2.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -16.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Universe Of Gamers (UOG) ข้อมูลการตลาด

$ 405.78K
$ 405.78K$ 405.78K

--
----

$ 405.78K
$ 405.78K$ 405.78K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,916.812457
999,999,916.812457 999,999,916.812457

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Universe Of Gamers คือ $ 405.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UOG คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999916.812457 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 405.78K

ประวัติราคา Universe Of Gamers (UOG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Universe Of Gamers เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universe Of Gamers เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universe Of Gamers เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universe Of Gamers เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.28%
30 วัน$ 0-14.41%
60 วัน$ 0-29.35%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Universe Of Gamers (UOG)

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Universe Of Gamers (USD)

Universe Of Gamers (UOG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Universe Of Gamers (UOG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Universe Of Gamers

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Universe Of Gamers ตอนนี้!

UOG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Universe Of Gamers (UOG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Universe Of Gamers (UOG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UOGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Universe Of Gamers (UOG)

วันนี้ Universe Of Gamers (UOG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UOG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UOG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UOG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Universe Of Gamers คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UOG คือ $ 405.78K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UOG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UOG คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UOG คือเท่าใด?
UOG ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UOG คือเท่าไร?
UOG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ UOG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UOG คือ -- USD
ปีนี้ UOG จะสูงขึ้นอีกไหม?
UOG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UOG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Universe Of Gamers (UOG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

