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ราคาปัจจุบัน Universal High Income วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด INCOME เท่ากับ 45,390 USD ติดตามการอัปเดตราคา INCOME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Universal High Income วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด INCOME เท่ากับ 45,390 USD ติดตามการอัปเดตราคา INCOME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Universal High Income ราคา (INCOME)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 INCOME เป็น USD

$0.00006815
$0.00006815$0.00006815
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Universal High Income (INCOME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:38 (UTC+8)

ราคา Universal High Income วันนี้

ราคาปัจจุบัน Universal High Income (INCOME) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน INCOME เป็น USD คือ $ 0 ต่อ INCOME.

Universal High Income มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 45,390 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 666.60M INCOME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา INCOME เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น INCOME เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Universal High Income (INCOME) ข้อมูลการตลาด

$ 45.39K
$ 45.39K$ 45.39K

--
----

$ 45.39K
$ 45.39K$ 45.39K

666.60M
666.60M 666.60M

666,596,722.736966
666,596,722.736966 666,596,722.736966

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Universal High Income คือ $ 45.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ INCOME คือ 666.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 666596722.736966 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 45.39K

ประวัติราคา Universal High Income USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0$ 0

-0.00%

-0.11%

-8.32%

-8.32%

ประวัติราคา Universal High Income (INCOME) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Universal High Income เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal High Income เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal High Income เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal High Income เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.11%
30 วัน$ 0-8.72%
60 วัน$ 0-56.39%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Universal High Income

การคาดการณ์ราคา Universal High Income (INCOME) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ INCOME ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Universal High Income (INCOME) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Universal High Income อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Universal High Income จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา INCOME ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Universal High Income

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Universal High Income (INCOME) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Universal High Income

ราคาสดของ Universal High Income คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ INCOME อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Universal High Income คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1465948.39646345580000 Universal High Income อยู่ในอันดับที่ #7145 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

INCOME มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ INCOME มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Universal High Income คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (666596722.736966 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Universal High Income

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Universal High Income (INCOME)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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