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ราคาปัจจุบัน United States Water Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด USWR เท่ากับ 712,019 USD ติดตามการอัปเดตราคา USWR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน United States Water Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด USWR เท่ากับ 712,019 USD ติดตามการอัปเดตราคา USWR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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United States Water Reserve ราคา (USWR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USWR เป็น USD

$0.00071186
$0.00071186$0.00071186
+0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
United States Water Reserve (USWR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:41:36 (UTC+8)

ราคา United States Water Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน United States Water Reserve (USWR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USWR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ USWR.

United States Water Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 712,019 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M USWR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USWR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03260264 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USWR เคลื่อนไหว -6.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.65K.

United States Water Reserve (USWR) ข้อมูลการตลาด

$ 712.02K
$ 712.02K$ 712.02K

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

$ 712.02K
$ 712.02K$ 712.02K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,549.017531
999,996,549.017531 999,996,549.017531

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ United States Water Reserve คือ $ 712.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.65K อุปทานหมุนเวียนของ USWR คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999996549.017531 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 712.02K

ประวัติราคา United States Water Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03260264
$ 0.03260264$ 0.03260264

$ 0
$ 0$ 0

-6.89%

+6.95%

+6.26%

+6.26%

ประวัติราคา United States Water Reserve (USWR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา United States Water Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States Water Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States Water Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States Water Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+6.95%
30 วัน$ 0-97.36%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา United States Water Reserve

การคาดการณ์ราคา United States Water Reserve (USWR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USWR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา United States Water Reserve (USWR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ United States Water Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา United States Water Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USWR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา United States Water Reserve

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United States Water Reserve (USWR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ United States Water Reserve

ราคาสดของ United States Water Reserve คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 6.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ USWR อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ United States Water Reserve คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿22995882.60192803118000 United States Water Reserve อยู่ในอันดับที่ #3217 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

USWR มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ USWR มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ United States Water Reserve คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999996549.017531 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ United States Water Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:41:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ United States Water Reserve (USWR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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