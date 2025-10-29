United States of Memerica ราคา (MEMERICA)
ราคาเรียลไทม์ United States of Memerica (MEMERICA) คือ $0.00000165 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEMERICA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000165 และราคาสูงสุด $ 0.00000171 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEMERICA คือ $ 0.00000174 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEMERICA มีการเปลี่ยนแปลง -2.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.96% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ United States of Memerica คือ $ 164.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEMERICA คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 164.94K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000008475
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.96%
|30 วัน
|$ +0.0000008475
|+51.36%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.
The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.
Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.
