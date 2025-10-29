ราคาปัจจุบัน United States of Memerica วันนี้ คือ 0.00000165 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEMERICA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEMERICA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน United States of Memerica วันนี้ คือ 0.00000165 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEMERICA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEMERICA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEMERICA

ข้อมูลราคา MEMERICA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MEMERICA

โทเคโนมิกส์ MEMERICA

การคาดการณ์ราคา MEMERICA

United States of Memerica ราคา (MEMERICA)

ราคาปัจจุบัน 1 MEMERICA เป็น USD

--
----
-0.90%1D
United States of Memerica (MEMERICA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา United States of Memerica (MEMERICA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00000165
$ 0.00000165$ 0.00000165
ต่ำสุด 24h
$ 0.00000171
$ 0.00000171$ 0.00000171
สูงสุด 24h

$ 0.00000165
$ 0.00000165$ 0.00000165

$ 0.00000171
$ 0.00000171$ 0.00000171

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

$ 0
$ 0$ 0

-2.19%

-0.96%

+1.31%

+1.31%

ราคาเรียลไทม์ United States of Memerica (MEMERICA) คือ $0.00000165 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEMERICA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000165 และราคาสูงสุด $ 0.00000171 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEMERICA คือ $ 0.00000174 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEMERICA มีการเปลี่ยนแปลง -2.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.96% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

United States of Memerica (MEMERICA) ข้อมูลการตลาด

$ 164.94K
$ 164.94K$ 164.94K

--
----

$ 164.94K
$ 164.94K$ 164.94K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ United States of Memerica คือ $ 164.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEMERICA คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 164.94K

ประวัติราคา United States of Memerica (MEMERICA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000008475
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา United States of Memerica เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.96%
30 วัน$ +0.0000008475+51.36%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ United States of Memerica (MEMERICA)

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

United States of Memerica (MEMERICA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา United States of Memerica (USD)

United States of Memerica (MEMERICA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ United States of Memerica (MEMERICA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ United States of Memerica

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา United States of Memerica ตอนนี้!

MEMERICA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ United States of Memerica (MEMERICA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ United States of Memerica (MEMERICA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEMERICAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ United States of Memerica (MEMERICA)

วันนี้ United States of Memerica (MEMERICA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEMERICA เป็นUSD คือ 0.00000165 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEMERICA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEMERICA เป็น USD คือ $ 0.00000165 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ United States of Memerica คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEMERICA คือ $ 164.94K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEMERICA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEMERICA คือ 100.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEMERICA คือเท่าใด?
MEMERICA ถึงราคา ATH ที่ 0.00000174 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEMERICA คือเท่าไร?
MEMERICA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MEMERICA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEMERICA คือ -- USD
ปีนี้ MEMERICA จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEMERICA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEMERICA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ United States of Memerica (MEMERICA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

