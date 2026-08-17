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ราคาปัจจุบัน UNITE THE KINGDOM วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UTK เท่ากับ 11,384.94 USD ติดตามการอัปเดตราคา UTK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน UNITE THE KINGDOM วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UTK เท่ากับ 11,384.94 USD ติดตามการอัปเดตราคา UTK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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UNITE THE KINGDOM ราคา (UTK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UTK เป็น USD

$0.00001384
$0.00001384$0.00001384
-0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
UNITE THE KINGDOM (UTK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:41:06 (UTC+8)

ราคา UNITE THE KINGDOM วันนี้

ราคาปัจจุบัน UNITE THE KINGDOM (UTK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UTK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ UTK.

UNITE THE KINGDOM มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,384.94 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 823.38M UTK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UTK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00486993 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UTK เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

UNITE THE KINGDOM (UTK) ข้อมูลการตลาด

$ 11.38K
$ 11.38K$ 11.38K

--
----

$ 11.38K
$ 11.38K$ 11.38K

823.38M
823.38M 823.38M

823,380,021.65309
823,380,021.65309 823,380,021.65309

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UNITE THE KINGDOM คือ $ 11.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UTK คือ 823.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 823380021.65309 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.38K

ประวัติราคา UNITE THE KINGDOM USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00486993
$ 0.00486993$ 0.00486993

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.87%

+7.83%

+7.83%

ประวัติราคา UNITE THE KINGDOM (UTK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UNITE THE KINGDOM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UNITE THE KINGDOM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UNITE THE KINGDOM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UNITE THE KINGDOM เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.87%
30 วัน$ 0+2.58%
60 วัน$ 0-39.50%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา UNITE THE KINGDOM

การคาดการณ์ราคา UNITE THE KINGDOM (UTK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UTK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา UNITE THE KINGDOM (UTK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ UNITE THE KINGDOM อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา UNITE THE KINGDOM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UTK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา UNITE THE KINGDOM

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UNITE THE KINGDOM (UTK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ UNITE THE KINGDOM

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ UNITE THE KINGDOM คือเท่าไร?

UNITE THE KINGDOM (UTK) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา UNITE THE KINGDOM ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย UTK แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ UNITE THE KINGDOM ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน UNITE THE KINGDOM อยู่ในอันดับที่ #10024 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿367696.2885400453068000 ซึ่งทำให้ UNITE THE KINGDOM อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ UTK?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 823380021.65309 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ UNITE THE KINGDOM เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿ จนถึง ฿ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

UNITE THE KINGDOM เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme อื่นๆ UTK ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UNITE THE KINGDOM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:41:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ UNITE THE KINGDOM (UTK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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