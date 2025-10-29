UniLend Finance ราคา (UFT)
-1.37%
-10.98%
+23.63%
+23.63%
ราคาเรียลไทม์ UniLend Finance (UFT) คือ $0.00383609 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUFT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00360497 และราคาสูงสุด $ 0.00439995 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UFT คือ $ 4.47 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0028792
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UFT มีการเปลี่ยนแปลง -1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +23.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UniLend Finance คือ $ 383.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UFT คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 383.86K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000473200383169578
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001391280
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003921811
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00259055587953066
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000473200383169578
|-10.98%
|30 วัน
|$ -0.0001391280
|-3.62%
|60 วัน
|$ +0.0003921811
|+10.22%
|90 วัน
|$ -0.00259055587953066
|-40.30%
An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ UniLend Finance (UFT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UFTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
