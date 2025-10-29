ราคาปัจจุบัน UniLend Finance วันนี้ คือ 0.00383609 USD ติดตามการอัปเดตราคา UFT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UFT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน UniLend Finance วันนี้ คือ 0.00383609 USD ติดตามการอัปเดตราคา UFT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UFT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00383857
$0.00383857
-11.00%1D
UniLend Finance (UFT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา UniLend Finance (UFT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00360497
$ 0.00360497
ต่ำสุด 24h
$ 0.00439995
$ 0.00439995
สูงสุด 24h

$ 0.00360497
$ 0.00360497

$ 0.00439995
$ 0.00439995

$ 4.47
$ 4.47

$ 0.0028792
$ 0.0028792

-1.37%

-10.98%

+23.63%

+23.63%

ราคาเรียลไทม์ UniLend Finance (UFT) คือ $0.00383609 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUFT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00360497 และราคาสูงสุด $ 0.00439995 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UFT คือ $ 4.47 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0028792

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UFT มีการเปลี่ยนแปลง -1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +23.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

UniLend Finance (UFT) ข้อมูลการตลาด

$ 383.86K
$ 383.86K

--
----

$ 383.86K
$ 383.86K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UniLend Finance คือ $ 383.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UFT คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 383.86K

ประวัติราคา UniLend Finance (UFT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000473200383169578
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001391280
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003921811
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UniLend Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00259055587953066

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000473200383169578-10.98%
30 วัน$ -0.0001391280-3.62%
60 วัน$ +0.0003921811+10.22%
90 วัน$ -0.00259055587953066-40.30%

อะไรคือ UniLend Finance (UFT)

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

UniLend Finance (UFT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา UniLend Finance (USD)

UniLend Finance (UFT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ UniLend Finance (UFT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ UniLend Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา UniLend Finance ตอนนี้!

UFT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ UniLend Finance (UFT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ UniLend Finance (UFT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UFTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UniLend Finance (UFT)

วันนี้ UniLend Finance (UFT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UFT เป็นUSD คือ 0.00383609 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UFT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UFT เป็น USD คือ $ 0.00383609 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ UniLend Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UFT คือ $ 383.86K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UFT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UFT คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UFT คือเท่าใด?
UFT ถึงราคา ATH ที่ 4.47 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UFT คือเท่าไร?
UFT ถึงราคา ATL ที่ 0.0028792 USD
ปริมาณการเทรดของ UFT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UFT คือ -- USD
ปีนี้ UFT จะสูงขึ้นอีกไหม?
UFT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UFT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ UniLend Finance (UFT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

