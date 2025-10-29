ราคาปัจจุบัน UNIBROS วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNIBROS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNIBROS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน UNIBROS วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNIBROS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNIBROS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UNIBROS

ข้อมูลราคา UNIBROS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ UNIBROS

โทเคโนมิกส์ UNIBROS

การคาดการณ์ราคา UNIBROS

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

UNIBROS โลโก้

UNIBROS ราคา (UNIBROS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UNIBROS เป็น USD

$0.00010761
$0.00010761$0.00010761
-3.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
UNIBROS (UNIBROS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:51:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา UNIBROS (UNIBROS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.68%

-14.06%

-14.06%

ราคาเรียลไทม์ UNIBROS (UNIBROS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUNIBROS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UNIBROS คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UNIBROS มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

UNIBROS (UNIBROS) ข้อมูลการตลาด

$ 53.86K
$ 53.86K$ 53.86K

--
----

$ 107.61K
$ 107.61K$ 107.61K

500.49M
500.49M 500.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UNIBROS คือ $ 53.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UNIBROS คือ 500.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 107.61K

ประวัติราคา UNIBROS (UNIBROS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UNIBROS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UNIBROS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UNIBROS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UNIBROS เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.68%
30 วัน$ 0-13.81%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ UNIBROS (UNIBROS)

UNIBROS is a creator-driven art and culture project that bridges illustration, digital animation, and onchain media. The $unibros token serves as the foundation for building an ecosystem around original characters, community engagement, and creative experiments on Ethereum and Base. It is not just a speculative asset, but a way to anchor digital provenance, support ongoing artistic development, and participate in the broader UNIBROS world that spans art, collectibles, and interactive storytelling.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา UNIBROS (USD)

UNIBROS (UNIBROS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ UNIBROS (UNIBROS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ UNIBROS

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา UNIBROS ตอนนี้!

UNIBROS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ UNIBROS (UNIBROS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ UNIBROS (UNIBROS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UNIBROSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UNIBROS (UNIBROS)

วันนี้ UNIBROS (UNIBROS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UNIBROS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UNIBROS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UNIBROS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ UNIBROS คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UNIBROS คือ $ 53.86K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UNIBROS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UNIBROS คือ 500.49M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UNIBROS คือเท่าใด?
UNIBROS ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UNIBROS คือเท่าไร?
UNIBROS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ UNIBROS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UNIBROS คือ -- USD
ปีนี้ UNIBROS จะสูงขึ้นอีกไหม?
UNIBROS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UNIBROS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:51:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ UNIBROS (UNIBROS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,715.52
$112,715.52$112,715.52

-1.67%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,971.47
$3,971.47$3,971.47

-3.06%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03698
$0.03698$0.03698

-20.37%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.91
$192.91$192.91

-3.01%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8700
$3.8700$3.8700

+0.32%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,971.47
$3,971.47$3,971.47

-3.06%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,715.52
$112,715.52$112,715.52

-1.67%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.91
$192.91$192.91

-3.01%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5981
$2.5981$2.5981

-1.43%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19298
$0.19298$0.19298

-3.39%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.011910
$0.011910$0.011910

+19.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.520
$1.520$1.520

+102.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000404
$0.0000000404$0.0000000404

+369.76%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011300
$0.011300$0.011300

+352.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.520
$1.520$1.520

+102.66%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000079
$0.0000000000000000079$0.0000000000000000079

+75.55%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00173
$0.00173$0.00173

+73.00%