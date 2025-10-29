ราคาปัจจุบัน Unbagging The Ocean วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNBAGGED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNBAGGED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Unbagging The Ocean วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNBAGGED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNBAGGED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Unbagging The Ocean โลโก้

Unbagging The Ocean ราคา (UNBAGGED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UNBAGGED เป็น USD

--
----
-17.60%1D
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-8.76%

-17.61%

-38.13%

-38.13%

ราคาเรียลไทม์ Unbagging The Ocean (UNBAGGED) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUNBAGGED ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UNBAGGED คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UNBAGGED มีการเปลี่ยนแปลง -8.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -17.61% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -38.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) ข้อมูลการตลาด

$ 15.49K
$ 15.49K$ 15.49K

--
----

$ 15.49K
$ 15.49K$ 15.49K

998.96M
998.96M 998.96M

998,961,283.6552626
998,961,283.6552626 998,961,283.6552626

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unbagging The Ocean คือ $ 15.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UNBAGGED คือ 998.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 998961283.6552626 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.49K

ประวัติราคา Unbagging The Ocean (UNBAGGED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Unbagging The Ocean เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unbagging The Ocean เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unbagging The Ocean เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unbagging The Ocean เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-17.61%
30 วัน$ 0+104.13%
60 วัน$ 0+130.83%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Unbagging The Ocean (USD)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Unbagging The Ocean (UNBAGGED) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Unbagging The Ocean

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Unbagging The Ocean ตอนนี้!

UNBAGGED เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Unbagging The Ocean (UNBAGGED) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UNBAGGEDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

วันนี้ Unbagging The Ocean (UNBAGGED) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UNBAGGED เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UNBAGGED เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UNBAGGED เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Unbagging The Ocean คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UNBAGGED คือ $ 15.49K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UNBAGGED คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UNBAGGED คือ 998.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UNBAGGED คือเท่าใด?
UNBAGGED ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UNBAGGED คือเท่าไร?
UNBAGGED ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ UNBAGGED คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UNBAGGED คือ -- USD
ปีนี้ UNBAGGED จะสูงขึ้นอีกไหม?
UNBAGGED อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UNBAGGED เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:21:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

