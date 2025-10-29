ราคาปัจจุบัน ULTIMO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ULTIMO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ULTIMO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ULTIMO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ULTIMO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ULTIMO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ULTIMO

ข้อมูลราคา ULTIMO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ULTIMO

โทเคโนมิกส์ ULTIMO

การคาดการณ์ราคา ULTIMO

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

ULTIMO โลโก้

ULTIMO ราคา (ULTIMO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ULTIMO เป็น USD

--
----
+0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ULTIMO (ULTIMO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:20:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ULTIMO (ULTIMO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.53%

-40.39%

-40.39%

ราคาเรียลไทม์ ULTIMO (ULTIMO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดULTIMO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ULTIMO คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ULTIMO มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -40.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ULTIMO (ULTIMO) ข้อมูลการตลาด

$ 36.75K
$ 36.75K$ 36.75K

--
----

$ 36.75K
$ 36.75K$ 36.75K

999.90M
999.90M 999.90M

999,902,978.545812
999,902,978.545812 999,902,978.545812

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ULTIMO คือ $ 36.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ULTIMO คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999902978.545812 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 36.75K

ประวัติราคา ULTIMO (ULTIMO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ULTIMO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ULTIMO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ULTIMO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ULTIMO เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.53%
30 วัน$ 0-64.05%
60 วัน$ 0-79.44%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ULTIMO (ULTIMO)

ULTIMO is a high-stakes gaming platform built on the fast and efficient Solana blockchain. It offers players a variety of gameplay modes including play-to-earn and buy-in tournaments where winners claim real crypto rewards. With DAO governance, players shape the ecosystem’s future, while staking mechanisms provide passive income opportunities. The platform supports events, community-driven features, and operates in 12 languages to serve a truly global player base. Whether you’re competing in tournaments or influencing future game development, ULTIMO delivers a fully immersive, decentralized gaming experience.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ULTIMO (USD)

ULTIMO (ULTIMO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ULTIMO (ULTIMO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ULTIMO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ULTIMO ตอนนี้!

ULTIMO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ULTIMO (ULTIMO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ULTIMO (ULTIMO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ULTIMOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ULTIMO (ULTIMO)

วันนี้ ULTIMO (ULTIMO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ULTIMO เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ULTIMO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ULTIMO เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ULTIMO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ULTIMO คือ $ 36.75K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ULTIMO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ULTIMO คือ 999.90M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ULTIMO คือเท่าใด?
ULTIMO ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ULTIMO คือเท่าไร?
ULTIMO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ULTIMO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ULTIMO คือ -- USD
ปีนี้ ULTIMO จะสูงขึ้นอีกไหม?
ULTIMO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ULTIMO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:20:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ULTIMO (ULTIMO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,600.46
$112,600.46$112,600.46

-1.78%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,989.02
$3,989.02$3,989.02

-2.63%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03396
$0.03396$0.03396

-26.87%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.96
$192.96$192.96

-2.98%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.6967
$3.6967$3.6967

-4.16%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,989.02
$3,989.02$3,989.02

-2.63%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,600.46
$112,600.46$112,600.46

-1.78%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.96
$192.96$192.96

-2.98%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5975
$2.5975$2.5975

-1.46%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19355
$0.19355$0.19355

-3.11%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.010930
$0.010930$0.010930

+9.30%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.567
$1.567$1.567

+108.93%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000346
$0.0000000346$0.0000000346

+302.32%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007010
$0.007010$0.007010

+180.40%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00241
$0.00241$0.00241

+141.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.567
$1.567$1.567

+108.93%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000084
$0.0000000000000000084$0.0000000000000000084

+86.66%