ราคาปัจจุบัน Tycoon by Shareland วันนี้ คือ 0.00148836 USD ติดตามการอัปเดตราคา TYCOON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TYCOON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TYCOON

ข้อมูลราคา TYCOON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TYCOON

โทเคโนมิกส์ TYCOON

การคาดการณ์ราคา TYCOON

Tycoon by Shareland โลโก้

Tycoon by Shareland ราคา (TYCOON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TYCOON เป็น USD

$0.00148836
$0.00148836$0.00148836
-4.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tycoon by Shareland (TYCOON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:20:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00143236
$ 0.00143236$ 0.00143236
ต่ำสุด 24h
$ 0.00175685
$ 0.00175685$ 0.00175685
สูงสุด 24h

$ 0.00143236
$ 0.00143236$ 0.00143236

$ 0.00175685
$ 0.00175685$ 0.00175685

$ 0.00294868
$ 0.00294868$ 0.00294868

$ 0
$ 0$ 0

-5.44%

-4.65%

+9.19%

+9.19%

ราคาเรียลไทม์ Tycoon by Shareland (TYCOON) คือ $0.00148836 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTYCOON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00143236 และราคาสูงสุด $ 0.00175685 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TYCOON คือ $ 0.00294868 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TYCOON มีการเปลี่ยนแปลง -5.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.65% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.19% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tycoon by Shareland (TYCOON) ข้อมูลการตลาด

$ 266.91K
$ 266.91K$ 266.91K

--
----

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

178.35M
178.35M 178.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tycoon by Shareland คือ $ 266.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TYCOON คือ 178.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.50M

ประวัติราคา Tycoon by Shareland (TYCOON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tycoon by Shareland เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tycoon by Shareland เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tycoon by Shareland เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tycoon by Shareland เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.65%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Tycoon by Shareland (TYCOON) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Tycoon by Shareland (USD)

Tycoon by Shareland (TYCOON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tycoon by Shareland (TYCOON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tycoon by Shareland

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tycoon by Shareland ตอนนี้!

TYCOON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tycoon by Shareland (TYCOON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tycoon by Shareland (TYCOON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TYCOONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tycoon by Shareland (TYCOON)

วันนี้ Tycoon by Shareland (TYCOON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TYCOON เป็นUSD คือ 0.00148836 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TYCOON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TYCOON เป็น USD คือ $ 0.00148836 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tycoon by Shareland คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TYCOON คือ $ 266.91K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TYCOON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TYCOON คือ 178.35M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TYCOON คือเท่าใด?
TYCOON ถึงราคา ATH ที่ 0.00294868 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TYCOON คือเท่าไร?
TYCOON ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ TYCOON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TYCOON คือ -- USD
ปีนี้ TYCOON จะสูงขึ้นอีกไหม?
TYCOON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TYCOON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:20:32 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

