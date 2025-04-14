TruthChain ราคา (TRUTH)
ราคาสดของ TruthChain (TRUTH) วันนี้คือ 0 USD มีมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ $ 249.03K USD ราคา TRUTH เป็น USD จะอัปเดตแบบเรียลไทม์
ผลการดำเนินงานตลาด TruthChain หลัก:
- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชม. คือ -- USD
- TruthChainการเปลี่ยนแปลงราคาภายในวันนั้น -4.10%
- มีอุปทานหมุนเวียน 999.82M USD
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ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TruthChain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TruthChain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TruthChain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TruthChain เป็น USD เท่ากับ $ 0
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ค้นพบการวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ TruthChain: ระดับต่ำและสูง 24 ชั่วโมง, ATH และการเปลี่ยนแปลงรายวัน:
-1.23%
-4.10%
+9.64%
เจาะลึกสถิติตลาด: มูลค่าตลาด ปริมาณ 24 ชม. และอุปทาน:
The TruthChain token serves as the backbone of the ecosystem, enabling seamless operations and incentivizing community participation. It has multiple use cases that make it essential to the network’s success and functionality: 1. Validator Rewards: Validators are the nodes hosting neutral and untampered LLMs in the TruthChain network. They play a critical role in maintaining the network’s decentralization and reliability. Tokens are used to reward these validators for their contributions, ensuring the network remains active, secure, and efficient. 2. Transaction Fees: Users querying the TruthChain network for data verification or consensus will pay small transaction fees in tokens. These fees help sustain the ecosystem by compensating validators for their computational efforts. 3. Staking: Tokens can be staked by both validators and users to support the network’s operations. Validators may stake tokens to secure their roles in the ecosystem, while users can stake to earn rewards and participate in securing the network. Staking also acts as a safeguard, discouraging malicious actors from attempting to disrupt the network. 4. Governance: TruthChain is a community-driven project, and the token empowers holders to take part in governance decisions. Token holders can propose and vote on key network upgrades, policy changes, or the inclusion of new LLMs. This ensures that the network evolves according to the collective interest of its community. 5. Access to Services: The token will also act as a medium of exchange for accessing premium features within the ecosystem. Users can use tokens for API calls, advanced verification tools, or other services that require computational resources. These utility-focused applications make the token integral to TruthChain, ensuring it supports decentralization, incentivizes participation, and sustains the ecosystem financially. By aligning incentives with the network’s goals, the token helps establish a reliable, transparent, and censorship-resistant solution for verifying factual data.
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
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