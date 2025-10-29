ราคาปัจจุบัน Trumpius Maximus วันนี้ คือ 0.00250178 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRUMPIUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRUMPIUS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Trumpius Maximus วันนี้ คือ 0.00250178 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRUMPIUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRUMPIUS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Trumpius Maximus โลโก้

Trumpius Maximus ราคา (TRUMPIUS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRUMPIUS เป็น USD

$0.00250178
$0.00250178$0.00250178
+1.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00243923
$ 0.00243923$ 0.00243923
ต่ำสุด 24h
$ 0.00250178
$ 0.00250178$ 0.00250178
สูงสุด 24h

$ 0.00243923
$ 0.00243923$ 0.00243923

$ 0.00250178
$ 0.00250178$ 0.00250178

$ 0.43177
$ 0.43177$ 0.43177

$ 0.00230379
$ 0.00230379$ 0.00230379

--

+1.78%

-10.35%

-10.35%

ราคาเรียลไทม์ Trumpius Maximus (TRUMPIUS) คือ $0.00250178 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRUMPIUS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00243923 และราคาสูงสุด $ 0.00250178 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRUMPIUS คือ $ 0.43177 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00230379

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRUMPIUS มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.78% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.35% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) ข้อมูลการตลาด

$ 117.58K
$ 117.58K$ 117.58K

--
----

$ 117.58K
$ 117.58K$ 117.58K

47.00M
47.00M 47.00M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trumpius Maximus คือ $ 117.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRUMPIUS คือ 47.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 47000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 117.58K

ประวัติราคา Trumpius Maximus (TRUMPIUS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Trumpius Maximus เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trumpius Maximus เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003187120
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trumpius Maximus เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005325551
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trumpius Maximus เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011293621705620913

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.78%
30 วัน$ -0.0003187120-12.73%
60 วัน$ -0.0005325551-21.28%
90 วัน$ -0.0011293621705620913-31.10%

อะไรคือ Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Trumpius Maximus (USD)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Trumpius Maximus (TRUMPIUS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Trumpius Maximus

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Trumpius Maximus ตอนนี้!

TRUMPIUS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Trumpius Maximus (TRUMPIUS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRUMPIUSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

วันนี้ Trumpius Maximus (TRUMPIUS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TRUMPIUS เป็นUSD คือ 0.00250178 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TRUMPIUS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TRUMPIUS เป็น USD คือ $ 0.00250178 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Trumpius Maximus คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TRUMPIUS คือ $ 117.58K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TRUMPIUS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TRUMPIUS คือ 47.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TRUMPIUS คือเท่าใด?
TRUMPIUS ถึงราคา ATH ที่ 0.43177 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TRUMPIUS คือเท่าไร?
TRUMPIUS ถึงราคา ATL ที่ 0.00230379 USD
ปริมาณการเทรดของ TRUMPIUS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TRUMPIUS คือ -- USD
ปีนี้ TRUMPIUS จะสูงขึ้นอีกไหม?
TRUMPIUS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TRUMPIUS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

