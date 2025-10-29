TruFin Staked INJ ราคา (TRUINJ)
ราคาเรียลไทม์ TruFin Staked INJ (TRUINJ) คือ $8.63 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRUINJ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 8.51 และราคาสูงสุด $ 8.87 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRUINJ คือ $ 16.29 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 4.75
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRUINJ มีการเปลี่ยนแปลง +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.71% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TruFin Staked INJ คือ $ 12.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRUINJ คือ 1.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 1390222.903517267 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.00M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TruFin Staked INJ เป็น USD เท่ากับ $ -0.240789622998329
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TruFin Staked INJ เป็น USD เท่ากับ $ -2.2764386600
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TruFin Staked INJ เป็น USD เท่ากับ $ -2.8482926650
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TruFin Staked INJ เป็น USD เท่ากับ $ -5.055218298850247
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.240789622998329
|-2.71%
|30 วัน
|$ -2.2764386600
|-26.37%
|60 วัน
|$ -2.8482926650
|-33.00%
|90 วัน
|$ -5.055218298850247
|-36.93%
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.
We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.
TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).
