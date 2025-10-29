ราคาปัจจุบัน True Base Army วันนี้ คือ 0.00161003 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TBA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน True Base Army วันนี้ คือ 0.00161003 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TBA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TBA

ข้อมูลราคา TBA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TBA

โทเคโนมิกส์ TBA

การคาดการณ์ราคา TBA

True Base Army โลโก้

True Base Army ราคา (TBA)

ราคาปัจจุบัน 1 TBA เป็น USD

$0.00161003
$0.00161003$0.00161003
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
True Base Army (TBA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:18:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา True Base Army (TBA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023274
$ 0.0023274$ 0.0023274

$ 0.00120571
$ 0.00120571$ 0.00120571

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ True Base Army (TBA) คือ $0.00161003 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTBA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TBA คือ $ 0.0023274 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00120571

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TBA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

True Base Army (TBA) ข้อมูลการตลาด

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ True Base Army คือ $ 1.61M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TBA คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.61M

ประวัติราคา True Base Army (TBA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา True Base Army เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา True Base Army เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา True Base Army เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001967561
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา True Base Army เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001465346981676996

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.0001967561-12.22%
90 วัน$ -0.0001465346981676996-8.34%

อะไรคือ True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา True Base Army (USD)

True Base Army (TBA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ True Base Army (TBA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ True Base Army

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา True Base Army ตอนนี้!

TBA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ True Base Army (TBA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ True Base Army (TBA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TBAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ True Base Army (TBA)

วันนี้ True Base Army (TBA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TBA เป็นUSD คือ 0.00161003 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TBA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TBA เป็น USD คือ $ 0.00161003 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ True Base Army คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TBA คือ $ 1.61M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TBA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TBA คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TBA คือเท่าใด?
TBA ถึงราคา ATH ที่ 0.0023274 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TBA คือเท่าไร?
TBA ถึงราคา ATL ที่ 0.00120571 USD
ปริมาณการเทรดของ TBA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TBA คือ -- USD
ปีนี้ TBA จะสูงขึ้นอีกไหม?
TBA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TBA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:18:27 (UTC+8)

