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ราคาปัจจุบัน Trava Finance วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TRAVA เท่ากับ 20,966 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRAVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Trava Finance วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TRAVA เท่ากับ 20,966 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRAVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Trava Finance ราคา (TRAVA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRAVA เป็น USD

$0.00000442
$0.00000442$0.00000442
-0.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Trava Finance (TRAVA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:30:41 (UTC+8)

ราคา Trava Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Trava Finance (TRAVA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRAVA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ TRAVA.

Trava Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 20,966 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.75B TRAVA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRAVA เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04616243 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRAVA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Trava Finance (TRAVA) ข้อมูลการตลาด

$ 20.97K
$ 20.97K$ 20.97K

--
----

$ 20.97K
$ 20.97K$ 20.97K

4.75B
4.75B 4.75B

4,745,402,992.914395
4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trava Finance คือ $ 20.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRAVA คือ 4.75B โดยมีอุปทานรวมที่ 4745402992.914395 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.97K

ประวัติราคา Trava Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.04616243
$ 0.04616243$ 0.04616243

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.52%

-0.52%

ประวัติราคา Trava Finance (TRAVA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Trava Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trava Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trava Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trava Finance เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+3.06%
60 วัน$ 0-63.17%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Trava Finance

การคาดการณ์ราคา Trava Finance (TRAVA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRAVA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Trava Finance (TRAVA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Trava Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Trava Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRAVA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Trava Finance

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Trava Finance (TRAVA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Trava Finance

ราคาซื้อขายสดของ Trava Finance วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Trava Finance อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ TRAVA?

TRAVA มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Trava Finance ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Trava Finance มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ --% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Trava Finance เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Trava Finance เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Trava Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:30:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Trava Finance (TRAVA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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