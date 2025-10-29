ราคาปัจจุบัน Trashy By Matt Furie วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRASHY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRASHY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Trashy By Matt Furie วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRASHY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRASHY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRASHY

ข้อมูลราคา TRASHY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRASHY

โทเคโนมิกส์ TRASHY

การคาดการณ์ราคา TRASHY

Trashy By Matt Furie ราคา (TRASHY)

ราคาปัจจุบัน 1 TRASHY เป็น USD

--
----
-2.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Trashy By Matt Furie (TRASHY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:50:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Trashy By Matt Furie (TRASHY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

-2.49%

-6.87%

-6.87%

ราคาเรียลไทม์ Trashy By Matt Furie (TRASHY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRASHY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRASHY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRASHY มีการเปลี่ยนแปลง -0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Trashy By Matt Furie (TRASHY) ข้อมูลการตลาด

$ 31.17K
$ 31.17K$ 31.17K

--
----

$ 31.17K
$ 31.17K$ 31.17K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.293573
999,963,217.293573 999,963,217.293573

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trashy By Matt Furie คือ $ 31.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRASHY คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999963217.293573 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.17K

ประวัติราคา Trashy By Matt Furie (TRASHY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Trashy By Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trashy By Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trashy By Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trashy By Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.49%
30 วัน$ 0-63.23%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Trashy By Matt Furie (TRASHY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Trashy By Matt Furie (USD)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Trashy By Matt Furie (TRASHY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Trashy By Matt Furie

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Trashy By Matt Furie ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Trashy By Matt Furie (TRASHY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Trashy By Matt Furie (TRASHY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRASHYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Trashy By Matt Furie (TRASHY)

วันนี้ Trashy By Matt Furie (TRASHY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TRASHY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TRASHY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TRASHY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Trashy By Matt Furie คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TRASHY คือ $ 31.17K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TRASHY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TRASHY คือ 999.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TRASHY คือเท่าใด?
TRASHY ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TRASHY คือเท่าไร?
TRASHY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ TRASHY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TRASHY คือ -- USD
ปีนี้ TRASHY จะสูงขึ้นอีกไหม?
TRASHY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TRASHY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:50:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Trashy By Matt Furie (TRASHY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

