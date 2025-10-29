ราคาปัจจุบัน Tradescoop by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCOOP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SCOOP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Tradescoop by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCOOP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SCOOP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCOOP

ข้อมูลราคา SCOOP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SCOOP

โทเคโนมิกส์ SCOOP

การคาดการณ์ราคา SCOOP

Tradescoop by Virtuals โลโก้

Tradescoop by Virtuals ราคา (SCOOP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SCOOP เป็น USD

$0.00023751
$0.00023751$0.00023751
-2.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tradescoop by Virtuals (SCOOP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tradescoop by Virtuals (SCOOP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.02%

-2.32%

+34.25%

+34.25%

ราคาเรียลไทม์ Tradescoop by Virtuals (SCOOP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSCOOP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SCOOP คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SCOOP มีการเปลี่ยนแปลง -5.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +34.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) ข้อมูลการตลาด

$ 237.51K
$ 237.51K$ 237.51K

--
----

$ 237.51K
$ 237.51K$ 237.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tradescoop by Virtuals คือ $ 237.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SCOOP คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 237.51K

ประวัติราคา Tradescoop by Virtuals (SCOOP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tradescoop by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradescoop by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradescoop by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradescoop by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.32%
30 วัน$ 0+121.06%
60 วัน$ 0+69.42%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Tradescoop combines proven stock strategies with Web3 tech to help you trade smarter. With 1,000+ users, we’re introducing an AI agent for faster, smarter trades. Enjoy AI-driven insights, blockchain transparency, and a token-based rewards system. Real results, full transparency, smarter trades.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Tradescoop by Virtuals (USD)

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tradescoop by Virtuals (SCOOP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tradescoop by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tradescoop by Virtuals ตอนนี้!

SCOOP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tradescoop by Virtuals (SCOOP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SCOOPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

วันนี้ Tradescoop by Virtuals (SCOOP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SCOOP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SCOOP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SCOOP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tradescoop by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SCOOP คือ $ 237.51K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SCOOP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SCOOP คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SCOOP คือเท่าใด?
SCOOP ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SCOOP คือเท่าไร?
SCOOP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SCOOP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SCOOP คือ -- USD
ปีนี้ SCOOP จะสูงขึ้นอีกไหม?
SCOOP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SCOOP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

