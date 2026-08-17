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ราคาปัจจุบัน Tradable LatAm Fintech SSTN วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด PC0000097 เท่ากับ 134,000,000 USD ติดตามการอัปเดตราคา PC0000097 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tradable LatAm Fintech SSTN วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด PC0000097 เท่ากับ 134,000,000 USD ติดตามการอัปเดตราคา PC0000097 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PC0000097

ข้อมูลราคา PC0000097

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Tradable LatAm Fintech SSTN ราคา (PC0000097)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PC0000097 เป็น USD

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ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:27:44 (UTC+8)

ราคา Tradable LatAm Fintech SSTN วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) วันนี้ $ 1.0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PC0000097 เป็น USD คือ $ 1.0 ต่อ PC0000097.

Tradable LatAm Fintech SSTN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 134,000,000 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 134.00M PC0000097 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PC0000097 เทรดระหว่าง $ 1.0 (ต่ำ) กับ $ 1.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PC0000097 เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) ข้อมูลการตลาด

$ 134.00M
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มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tradable LatAm Fintech SSTN คือ $ 134.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ PC0000097 คือ 134.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 134000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 0.00

ประวัติราคา Tradable LatAm Fintech SSTN USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.0
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ต่ำสุด 24h
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ประวัติราคา Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Fintech SSTN เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Fintech SSTN เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Fintech SSTN เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Fintech SSTN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000000000001

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน$ +0.00000000000000010.00%

การคาดการณ์ราคา Tradable LatAm Fintech SSTN

การคาดการณ์ราคา Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PC0000097 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tradable LatAm Fintech SSTN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tradable LatAm Fintech SSTN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PC0000097 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tradable LatAm Fintech SSTN

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Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Real World Assets (RWA)Tradable Ecosystem

เกี่ยวกับ Tradable LatAm Fintech SSTN

ราคาปัจจุบันของ Tradable LatAm Fintech SSTN คือเท่าไร?

Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.296726073220000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Tradable LatAm Fintech SSTN มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem PC0000097 มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ PC0000097 ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PC0000097 มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Tradable LatAm Fintech SSTN มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 134000000.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ PC0000097 คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Tradable LatAm Fintech SSTN ครองอันดับตลาดที่ #205 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿4327761293.81148000000000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Tradable LatAm Fintech SSTN มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Tradable LatAm Fintech SSTN เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem PC0000097 แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tradable LatAm Fintech SSTN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:27:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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