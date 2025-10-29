ราคาปัจจุบัน TQQQ xStock วันนี้ คือ 120.59 USD ติดตามการอัปเดตราคา TQQQX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TQQQX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน TQQQ xStock วันนี้ คือ 120.59 USD ติดตามการอัปเดตราคา TQQQX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TQQQX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TQQQX

ข้อมูลราคา TQQQX

เอกสารไวท์เปเปอร์ TQQQX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TQQQX

โทเคโนมิกส์ TQQQX

การคาดการณ์ราคา TQQQX

TQQQ xStock ราคา (TQQQX)

ราคาปัจจุบัน 1 TQQQX เป็น USD

$120.48
$120.48$120.48
+2.90%1D
TQQQ xStock (TQQQX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TQQQ xStock (TQQQX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 116.53
$ 116.53$ 116.53
ต่ำสุด 24h
$ 121.3
$ 121.3$ 121.3
สูงสุด 24h

$ 116.53
$ 116.53$ 116.53

$ 121.3
$ 121.3$ 121.3

$ 121.3
$ 121.3$ 121.3

$ 82.33
$ 82.33$ 82.33

-0.17%

+3.35%

+11.34%

+11.34%

ราคาเรียลไทม์ TQQQ xStock (TQQQX) คือ $120.59 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTQQQX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 116.53 และราคาสูงสุด $ 121.3 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TQQQX คือ $ 121.3 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 82.33

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TQQQX มีการเปลี่ยนแปลง -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +11.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TQQQ xStock (TQQQX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

8.81K
8.81K 8.81K

32,362.060232376
32,362.060232376 32,362.060232376

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TQQQ xStock คือ $ 1.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TQQQX คือ 8.81K โดยมีอุปทานรวมที่ 32362.060232376 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.90M

ประวัติราคา TQQQ xStock (TQQQX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TQQQ xStock เป็น USD เท่ากับ $ +3.91
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TQQQ xStock เป็น USD เท่ากับ $ +22.8872222830
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TQQQ xStock เป็น USD เท่ากับ $ +42.5320447640
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TQQQ xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +3.91+3.35%
30 วัน$ +22.8872222830+18.98%
60 วัน$ +42.5320447640+35.27%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ TQQQ xStock (TQQQX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

การคาดการณ์ราคา TQQQ xStock (USD)

TQQQ xStock (TQQQX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TQQQ xStock (TQQQX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TQQQ xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TQQQ xStock ตอนนี้!

TQQQX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ TQQQ xStock (TQQQX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TQQQ xStock (TQQQX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TQQQXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TQQQ xStock (TQQQX)

วันนี้ TQQQ xStock (TQQQX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TQQQX เป็นUSD คือ 120.59 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TQQQX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TQQQX เป็น USD คือ $ 120.59 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ TQQQ xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TQQQX คือ $ 1.06M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TQQQX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TQQQX คือ 8.81K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TQQQX คือเท่าใด?
TQQQX ถึงราคา ATH ที่ 121.3 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TQQQX คือเท่าไร?
TQQQX ถึงราคา ATL ที่ 82.33 USD
ปริมาณการเทรดของ TQQQX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TQQQX คือ -- USD
ปีนี้ TQQQX จะสูงขึ้นอีกไหม?
TQQQX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TQQQX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TQQQ xStock (TQQQX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

