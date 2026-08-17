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ราคาปัจจุบัน Toto Finance วันนี้ คือ 0.00176329 USD มูลค่าตลาด TOTO เท่ากับ 611,544 USD ติดตามการอัปเดตราคา TOTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Toto Finance วันนี้ คือ 0.00176329 USD มูลค่าตลาด TOTO เท่ากับ 611,544 USD ติดตามการอัปเดตราคา TOTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Toto Finance ราคา (TOTO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TOTO เป็น USD

$0.0017634
$0.0017634$0.0017634
-0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Toto Finance (TOTO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:26:15 (UTC+8)

ราคา Toto Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Toto Finance (TOTO) วันนี้ $ 0.00176329, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TOTO เป็น USD คือ $ 0.00176329 ต่อ TOTO.

Toto Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 611,544 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 346.87M TOTO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TOTO เทรดระหว่าง $ 0.00173431 (ต่ำ) กับ $ 0.00190156 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00966738 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TOTO เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 86.19.

Toto Finance (TOTO) ข้อมูลการตลาด

$ 611.54K
$ 611.54K$ 611.54K

$ 86.19
$ 86.19$ 86.19

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

346.87M
346.87M 346.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Toto Finance คือ $ 611.54K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 86.19 อุปทานหมุนเวียนของ TOTO คือ 346.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.76M

ประวัติราคา Toto Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00173431
$ 0.00173431$ 0.00173431
ต่ำสุด 24h
$ 0.00190156
$ 0.00190156$ 0.00190156
สูงสุด 24h

$ 0.00173431
$ 0.00173431$ 0.00173431

$ 0.00190156
$ 0.00190156$ 0.00190156

$ 0.00966738
$ 0.00966738$ 0.00966738

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-7.04%

-0.85%

-0.85%

ประวัติราคา Toto Finance (TOTO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Toto Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000133681785646936
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Toto Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001110308
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Toto Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000264493
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Toto Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001277259055635

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000133681785646936-7.04%
30 วัน$ +0.0001110308+6.30%
60 วัน$ -0.0000264493-1.50%
90 วัน$ -0.0000001277259055635-0.00%

การคาดการณ์ราคา Toto Finance

การคาดการณ์ราคา Toto Finance (TOTO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TOTO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Toto Finance (TOTO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Toto Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Toto Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TOTO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Toto Finance

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เกี่ยวกับ Toto Finance

ราคาตลาดปัจจุบันของ TOTO คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.0569484941176480938000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -7.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Toto Finance มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 TOTO แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ TOTO เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน TOTO มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Toto Finance วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.0560125349960461782000 และ ฿0.0614141624317922232000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ TOTO ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ TOTO เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Toto Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:26:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Toto Finance (TOTO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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