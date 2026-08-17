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ราคาปัจจุบัน Tony from TON วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TONY เท่ากับ 627,382 USD ติดตามการอัปเดตราคา TONY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tony from TON วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TONY เท่ากับ 627,382 USD ติดตามการอัปเดตราคา TONY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Tony from TON ราคา (TONY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TONY เป็น USD

$0.00062687
$0.00062687$0.00062687
+0.13%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tony from TON (TONY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:24:31 (UTC+8)

ราคา Tony from TON วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tony from TON (TONY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 14.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TONY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ TONY.

Tony from TON มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 627,382 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B TONY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TONY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00103329 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TONY เคลื่อนไหว -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24.50K.

Tony from TON (TONY) ข้อมูลการตลาด

$ 627.38K
$ 627.38K$ 627.38K

$ 24.50K
$ 24.50K$ 24.50K

$ 627.38K
$ 627.38K$ 627.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tony from TON คือ $ 627.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24.50K อุปทานหมุนเวียนของ TONY คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 627.38K

ประวัติราคา Tony from TON USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103329
$ 0.00103329$ 0.00103329

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

+14.02%

-5.87%

-5.87%

ประวัติราคา Tony from TON (TONY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tony from TON เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tony from TON เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tony from TON เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tony from TON เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+14.02%
30 วัน$ 0+71.55%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Tony from TON

การคาดการณ์ราคา Tony from TON (TONY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TONY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tony from TON (TONY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tony from TON อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tony from TON จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TONY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tony from TON

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Tony from TON (TONY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSticker-Themed CoinsTON Ecosystem

เกี่ยวกับ Tony from TON

ราคาปัจจุบันของ Tony from TON คือเท่าไร?

Tony from TON มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 14.02% ในวันนี้

ชุมชนของ TONY เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Tony from TON อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Meme,TON Ecosystem,TON Meme,Sticker-Themed Coins การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ TONY ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

TONY เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.0333718840841974938000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 1000000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tony from TON

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:24:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tony from TON (TONY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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