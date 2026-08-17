ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน TON xStock วันนี้ คือ 2.87 USD มูลค่าตลาด TONXX เท่ากับ 499,147 USD ติดตามการอัปเดตราคา TONXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TON xStock วันนี้ คือ 2.87 USD มูลค่าตลาด TONXX เท่ากับ 499,147 USD ติดตามการอัปเดตราคา TONXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TONXX

ข้อมูลราคา TONXX

TONXX คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TONXX

โทเคโนมิกส์ TONXX

การคาดการณ์ราคา TONXX

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

TON xStock โลโก้

TON xStock ราคา (TONXX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TONXX เป็น USD

$2.87
$2.87$2.87
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TON xStock (TONXX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:24:02 (UTC+8)

ราคา TON xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน TON xStock (TONXX) วันนี้ $ 2.87, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TONXX เป็น USD คือ $ 2.87 ต่อ TONXX.

TON xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 499,147 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 174.21K TONXX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TONXX เทรดระหว่าง $ 2.75 (ต่ำ) กับ $ 2.75 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.89 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.5

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TONXX เคลื่อนไหว +4.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 19.97.

TON xStock (TONXX) ข้อมูลการตลาด

$ 499.15K
$ 499.15K$ 499.15K

$ 19.97
$ 19.97$ 19.97

$ 96.20M
$ 96.20M$ 96.20M

174.21K
174.21K 174.21K

33,577,373.37918591
33,577,373.37918591 33,577,373.37918591

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TON xStock คือ $ 499.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 19.97 อุปทานหมุนเวียนของ TONXX คือ 174.21K โดยมีอุปทานรวมที่ 33577373.37918591 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 96.20M

ประวัติราคา TON xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2.75
$ 2.75$ 2.75
ต่ำสุด 24h
$ 2.75
$ 2.75$ 2.75
สูงสุด 24h

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 4.89
$ 4.89$ 4.89

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+4.10%

+4.11%

-4.91%

-4.91%

ประวัติราคา TON xStock (TONXX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TON xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.113
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.3334974440
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.4283997340
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.0048865885641453

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.113+4.11%
30 วัน$ -0.3334974440-11.62%
60 วัน$ -0.4283997340-14.92%
90 วัน$ +0.0048865885641453+0.00%

การคาดการณ์ราคา TON xStock

การคาดการณ์ราคา TON xStock (TONXX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TONXX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TON xStock (TONXX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TON xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TON xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TONXX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TON xStock

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

TON xStock (TONXX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ TON xStock

ราคาสดของ TON xStock คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿92.6916038301414000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 4.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ TONXX อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ TON xStock คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿16120813.92926954334000 TON xStock อยู่ในอันดับที่ #3595 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

TONXX มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ TONXX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿88.8159967013550000 และ ฿88.8159967013550000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ TON xStock คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (174214.12492402 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TON xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:24:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TON xStock (TONXX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TON xStock

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039030
$0.039030$0.039030

+135.13%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06771
$0.06771$0.06771

-4.87%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001655
$0.001655$0.001655

-31.75%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007840
$0.007840$0.007840

-10.70%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039030
$0.039030$0.039030

+135.13%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002866
$0.0002866$0.0002866

+89.80%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01980
$0.01980$0.01980

+182.45%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.042898
$0.042898$0.042898

+33.71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2158
$1.2158$1.2158

+59.97%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?