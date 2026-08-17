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ราคาปัจจุบัน TON Cats Jetton วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CATS เท่ากับ 162,209 USD ติดตามการอัปเดตราคา CATS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TON Cats Jetton วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CATS เท่ากับ 162,209 USD ติดตามการอัปเดตราคา CATS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TON Cats Jetton ราคา (CATS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CATS เป็น USD

$0.00002433
$0.00002433$0.00002433
+0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TON Cats Jetton (CATS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:23:18 (UTC+8)

ราคา TON Cats Jetton วันนี้

ราคาปัจจุบัน TON Cats Jetton (CATS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CATS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CATS.

TON Cats Jetton มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 162,209 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.67B CATS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CATS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CATS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

TON Cats Jetton (CATS) ข้อมูลการตลาด

$ 162.21K
$ 162.21K$ 162.21K

--
----

$ 162.21K
$ 162.21K$ 162.21K

6.67B
6.67B 6.67B

6,666,666,666.0
6,666,666,666.0 6,666,666,666.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TON Cats Jetton คือ $ 162.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CATS คือ 6.67B โดยมีอุปทานรวมที่ 6666666666.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 162.21K

ประวัติราคา TON Cats Jetton USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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-0.43%

-0.43%

ประวัติราคา TON Cats Jetton (CATS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TON Cats Jetton เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON Cats Jetton เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON Cats Jetton เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON Cats Jetton เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-17.45%
60 วัน$ 0-21.48%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา TON Cats Jetton

การคาดการณ์ราคา TON Cats Jetton (CATS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CATS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TON Cats Jetton (CATS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TON Cats Jetton อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TON Cats Jetton จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CATS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TON Cats Jetton

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TON Cats Jetton (CATS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedMemeTON Ecosystem

เกี่ยวกับ TON Cats Jetton

ตอนนี้ TON Cats Jetton กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

CATS กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Meme,TON Ecosystem,Cat-Themed,TON Meme

ตลาด TON Cats Jetton มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ CATS?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 6666666666.0 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

TON Cats Jetton เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿ และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ TON Cats Jetton กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ TON Cats Jetton

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TON Cats Jetton

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:23:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TON Cats Jetton (CATS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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