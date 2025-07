โทเคโนมิกส์ tired of it all (TIRED) ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ tired of it all (TIRED) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ สกุลเงิน USD

ข้อมูล tired of it all (TIRED) dev dumped and community took over. we r so tired of it all. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://tiredofitall.xyz/ ซื้อ TIRED เลย!

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา tired of it all (TIRED) สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ tired of it all (TIRED) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว มูลค่าตลาด: $ 30.70K อุปทานรวม: $ 1.00B อุปทานหมุนเวียน: $ 1.00B FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่): $ 30.70K สูงสุดตลอดกาล: $ 0 ต่ำสุดตลอดกาล: $ 0 ราคาปัจจุบัน: $ 0 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา tired of it all (TIRED)

โทเคโนมิกส์ tired of it all (TIRED): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ tired of it all (TIRED) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ: อุปทานรวม: จำนวนโทเค็นTIRED สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง อุปทานหมุนเวียน: จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน อุปทานสูงสุด: ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น TIRED ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่): คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่ อัตราเงินเฟ้อ: สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด? อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TIRED แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น TIREDกัน!

การคาดการณ์ราคา TIRED อยากรู้ว่า TIRED จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา TIRED ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์ ดูการทำนายราคาโทเค็น TIRED ตอนนี้!

