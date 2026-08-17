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ราคาปัจจุบัน Tibanne Thecat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CHIEFPUSSY เท่ากับ 405,751 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHIEFPUSSY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tibanne Thecat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CHIEFPUSSY เท่ากับ 405,751 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHIEFPUSSY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Tibanne Thecat ราคา (CHIEFPUSSY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CHIEFPUSSY เป็น USD

$0.00042104
$0.00042104$0.00042104
+0.22%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:19:00 (UTC+8)

ราคา Tibanne Thecat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 23.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHIEFPUSSY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CHIEFPUSSY.

Tibanne Thecat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 405,751 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 969.91M CHIEFPUSSY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHIEFPUSSY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHIEFPUSSY เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +16.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.27K.

Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) ข้อมูลการตลาด

$ 405.75K
$ 405.75K$ 405.75K

$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K

$ 405.75K
$ 405.75K$ 405.75K

969.91M
969.91M 969.91M

969,906,024.767702
969,906,024.767702 969,906,024.767702

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tibanne Thecat คือ $ 405.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.27K อุปทานหมุนเวียนของ CHIEFPUSSY คือ 969.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 969906024.767702 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 405.75K

ประวัติราคา Tibanne Thecat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+23.18%

+16.49%

+16.49%

ประวัติราคา Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tibanne Thecat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tibanne Thecat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tibanne Thecat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tibanne Thecat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+23.18%
30 วัน$ 0-11.73%
60 วัน$ 0+57.71%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Tibanne Thecat

การคาดการณ์ราคา Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHIEFPUSSY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tibanne Thecat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tibanne Thecat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHIEFPUSSY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tibanne Thecat

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Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Tibanne Thecat

มูลค่าปัจจุบันของ Tibanne Thecat วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Tibanne Thecat เทรดที่ราคา ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 23.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ CHIEFPUSSY มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Tibanne Thecat มีสภาพคล่องอย่างไร?

Tibanne Thecat มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ CHIEFPUSSY เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿ ถึง ฿ ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ CHIEFPUSSY ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Tibanne Thecat อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ CHIEFPUSSY อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tibanne Thecat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:19:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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