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ราคาปัจจุบัน The wife of Pepe The Frog วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PEEPA เท่ากับ 12,153.85 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEEPA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The wife of Pepe The Frog วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PEEPA เท่ากับ 12,153.85 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEEPA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The wife of Pepe The Frog ราคา (PEEPA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PEEPA เป็น USD

$0.00001235
$0.00001235$0.00001235
+2.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The wife of Pepe The Frog (PEEPA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:15:40 (UTC+8)

ราคา The wife of Pepe The Frog วันนี้

ราคาปัจจุบัน The wife of Pepe The Frog (PEEPA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.93% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PEEPA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PEEPA.

The wife of Pepe The Frog มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 12,153.85 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.39M PEEPA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PEEPA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PEEPA เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The wife of Pepe The Frog (PEEPA) ข้อมูลการตลาด

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

--
----

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

999.39M
999.39M 999.39M

999,386,024.021558
999,386,024.021558 999,386,024.021558

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The wife of Pepe The Frog คือ $ 12.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PEEPA คือ 999.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 999386024.021558 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.15K

ประวัติราคา The wife of Pepe The Frog USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+0.93%

-12.57%

-12.57%

ประวัติราคา The wife of Pepe The Frog (PEEPA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The wife of Pepe The Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The wife of Pepe The Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The wife of Pepe The Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The wife of Pepe The Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.93%
30 วัน$ 0-36.71%
60 วัน$ 0-40.51%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The wife of Pepe The Frog

การคาดการณ์ราคา The wife of Pepe The Frog (PEEPA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PEEPA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The wife of Pepe The Frog (PEEPA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The wife of Pepe The Frog อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The wife of Pepe The Frog จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PEEPA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The wife of Pepe The Frog

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The wife of Pepe The Frog (PEEPA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Frog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ The wife of Pepe The Frog

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ The wife of Pepe The Frog คือเท่าไร?

The wife of Pepe The Frog (PEEPA) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 0.92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา The wife of Pepe The Frog ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Meme,Frog-Themed,Pump.fun Ecosystem,The Boy’s Club แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย PEEPA แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ The wife of Pepe The Frog ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน The wife of Pepe The Frog อยู่ในอันดับที่ #9852 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿392529.5641850048970000 ซึ่งทำให้ The wife of Pepe The Frog อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ PEEPA?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999386024.021558 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ The wife of Pepe The Frog เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿ จนถึง ฿ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

The wife of Pepe The Frog เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Frog-Themed,Pump.fun Ecosystem,The Boy’s Club อื่นๆ PEEPA ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The wife of Pepe The Frog

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:15:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The wife of Pepe The Frog (PEEPA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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