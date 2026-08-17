ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน The Stock Impaler วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STOCKIMPALER เท่ากับ 879,984 USD ติดตามการอัปเดตราคา STOCKIMPALER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Stock Impaler วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STOCKIMPALER เท่ากับ 879,984 USD ติดตามการอัปเดตราคา STOCKIMPALER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STOCKIMPALER

ข้อมูลราคา STOCKIMPALER

STOCKIMPALER คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STOCKIMPALER

โทเคโนมิกส์ STOCKIMPALER

การคาดการณ์ราคา STOCKIMPALER

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

The Stock Impaler โลโก้

The Stock Impaler ราคา (STOCKIMPALER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STOCKIMPALER เป็น USD

$0.00087983
$0.00087983$0.00087983
+0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Stock Impaler (STOCKIMPALER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:15:10 (UTC+8)

ราคา The Stock Impaler วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Stock Impaler (STOCKIMPALER) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STOCKIMPALER เป็น USD คือ $ 0 ต่อ STOCKIMPALER.

The Stock Impaler มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 879,984 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 986.42M STOCKIMPALER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STOCKIMPALER เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00130682 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STOCKIMPALER เคลื่อนไหว +0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 239.64K.

The Stock Impaler (STOCKIMPALER) ข้อมูลการตลาด

$ 879.98K
$ 879.98K$ 879.98K

$ 239.64K
$ 239.64K$ 239.64K

$ 879.98K
$ 879.98K$ 879.98K

986.42M
986.42M 986.42M

986,417,353.4615711
986,417,353.4615711 986,417,353.4615711

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Stock Impaler คือ $ 879.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 239.64K อุปทานหมุนเวียนของ STOCKIMPALER คือ 986.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 986417353.4615711 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 879.98K

ประวัติราคา The Stock Impaler USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130682
$ 0.00130682$ 0.00130682

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

+10.38%

-20.16%

-20.16%

ประวัติราคา The Stock Impaler (STOCKIMPALER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Stock Impaler เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Stock Impaler เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Stock Impaler เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Stock Impaler เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+10.38%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Stock Impaler

การคาดการณ์ราคา The Stock Impaler (STOCKIMPALER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STOCKIMPALER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Stock Impaler (STOCKIMPALER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Stock Impaler อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Stock Impaler จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STOCKIMPALER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Stock Impaler

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

The Stock Impaler (STOCKIMPALER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

เกี่ยวกับ The Stock Impaler

ราคาปัจจุบันของ The Stock Impaler วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ The Stock Impaler อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ STOCKIMPALER เป็นอย่างไร?

STOCKIMPALER เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ The Stock Impaler มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน STOCKIMPALER กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า STOCKIMPALER กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ The Stock Impaler คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿28420602.19681642848000 The Stock Impaler อยู่ในอันดับที่ #2997 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ STOCKIMPALER ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

The Stock Impaler เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.0422060075670053604000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ STOCKIMPALER?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (986417353.4615711 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Stock Impaler

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:15:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Stock Impaler (STOCKIMPALER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Stock Impaler

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040983
$0.040983$0.040983

+146.90%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06750
$0.06750$0.06750

-5.16%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001766
$0.001766$0.001766

-27.17%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007860
$0.007860$0.007860

-10.47%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040983
$0.040983$0.040983

+146.90%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002881
$0.0002881$0.0002881

+90.79%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01955
$0.01955$0.01955

+178.88%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2111
$1.2111$1.2111

+59.35%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01501
$0.01501$0.01501

+36.45%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?