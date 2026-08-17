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ราคาปัจจุบัน The Sperm Whale วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPERMWHALE เท่ากับ 25,879 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPERMWHALE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Sperm Whale วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPERMWHALE เท่ากับ 25,879 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPERMWHALE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา SPERMWHALE

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The Sperm Whale ราคา (SPERMWHALE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPERMWHALE เป็น USD

$0.00002588
$0.00002588$0.00002588
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Sperm Whale (SPERMWHALE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:14:56 (UTC+8)

ราคา The Sperm Whale วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Sperm Whale (SPERMWHALE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPERMWHALE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SPERMWHALE.

The Sperm Whale มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 25,879 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.93M SPERMWHALE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPERMWHALE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00112721 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPERMWHALE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.90% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Sperm Whale (SPERMWHALE) ข้อมูลการตลาด

$ 25.88K
$ 25.88K$ 25.88K

--
----

$ 25.88K
$ 25.88K$ 25.88K

999.93M
999.93M 999.93M

999,933,791.543506
999,933,791.543506 999,933,791.543506

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Sperm Whale คือ $ 25.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPERMWHALE คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999933791.543506 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.88K

ประวัติราคา The Sperm Whale USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112721
$ 0.00112721$ 0.00112721

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.48%

-3.90%

-3.90%

ประวัติราคา The Sperm Whale (SPERMWHALE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Sperm Whale เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Sperm Whale เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Sperm Whale เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Sperm Whale เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.48%
30 วัน$ 0-20.80%
60 วัน$ 0-28.45%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา The Sperm Whale

การคาดการณ์ราคา The Sperm Whale (SPERMWHALE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SPERMWHALE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Sperm Whale (SPERMWHALE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Sperm Whale อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Sperm Whale จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SPERMWHALE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Sperm Whale

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The Sperm Whale (SPERMWHALE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Sperm Whale

ราคาปัจจุบันของ The Sperm Whale (SPERMWHALE) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.48% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น SPERMWHALE จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ SPERMWHALE คือ 999933791.543506 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง The Sperm Whale กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ SPERMWHALE ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ The Sperm Whale วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿835806.97404886038000 ทำให้ The Sperm Whale อยู่ในอันดับที่ #8272 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ SPERMWHALE ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ The Sperm Whale?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Sperm Whale

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:14:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Sperm Whale (SPERMWHALE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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