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ราคาปัจจุบัน The Patriots วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PATRIOTS เท่ากับ 131,164 USD ติดตามการอัปเดตราคา PATRIOTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Patriots วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PATRIOTS เท่ากับ 131,164 USD ติดตามการอัปเดตราคา PATRIOTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Patriots ราคา (PATRIOTS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PATRIOTS เป็น USD

$0.00017745
$0.00017745$0.00017745
-0.09%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Patriots (PATRIOTS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:12:55 (UTC+8)

ราคา The Patriots วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Patriots (PATRIOTS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PATRIOTS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PATRIOTS.

The Patriots มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 131,164 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 749.98M PATRIOTS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PATRIOTS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PATRIOTS เคลื่อนไหว -1.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.73K.

The Patriots (PATRIOTS) ข้อมูลการตลาด

$ 131.16K
$ 131.16K$ 131.16K

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

$ 174.89K
$ 174.89K$ 174.89K

749.98M
749.98M 749.98M

999,980,260.019506
999,980,260.019506 999,980,260.019506

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Patriots คือ $ 131.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.73K อุปทานหมุนเวียนของ PATRIOTS คือ 749.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999980260.019506 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 174.89K

ประวัติราคา The Patriots USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.76%

-10.81%

-20.45%

-20.45%

ประวัติราคา The Patriots (PATRIOTS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Patriots เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Patriots เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Patriots เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Patriots เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-10.81%
30 วัน$ 0-30.97%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Patriots

การคาดการณ์ราคา The Patriots (PATRIOTS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PATRIOTS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Patriots (PATRIOTS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Patriots อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Patriots จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PATRIOTS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Patriots

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The Patriots (PATRIOTS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Country-Themed MemeMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ The Patriots

ราคาปัจจุบันของ The Patriots คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย The Patriots มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -10.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ PATRIOTS อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 749980260.019507 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ The Patriots คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿4236167.77866782808000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5333 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

PATRIOTS มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

The Patriots เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem PATRIOTS แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Patriots

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:12:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Patriots (PATRIOTS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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