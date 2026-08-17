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ราคาปัจจุบัน The Original Doge วันนี้ คือ 0.00244477 USD มูลค่าตลาด OGDOGE เท่ากับ 2,136,383 USD ติดตามการอัปเดตราคา OGDOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Original Doge วันนี้ คือ 0.00244477 USD มูลค่าตลาด OGDOGE เท่ากับ 2,136,383 USD ติดตามการอัปเดตราคา OGDOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Original Doge ราคา (OGDOGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OGDOGE เป็น USD

$0.00242554
$0.00242554$0.00242554
-0.07%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Original Doge (OGDOGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:12:40 (UTC+8)

ราคา The Original Doge วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Original Doge (OGDOGE) วันนี้ $ 0.00244477, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OGDOGE เป็น USD คือ $ 0.00244477 ต่อ OGDOGE.

The Original Doge มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,136,383 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 873.86M OGDOGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OGDOGE เทรดระหว่าง $ 0.00242229 (ต่ำ) กับ $ 0.00306641 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01631808 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OGDOGE เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -19.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 76.33K.

The Original Doge (OGDOGE) ข้อมูลการตลาด

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 76.33K
$ 76.33K$ 76.33K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

873.86M
873.86M 873.86M

923,856,760.910134
923,856,760.910134 923,856,760.910134

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Original Doge คือ $ 2.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 76.33K อุปทานหมุนเวียนของ OGDOGE คือ 873.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 923856760.910134 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.26M

ประวัติราคา The Original Doge USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00242229
$ 0.00242229$ 0.00242229
ต่ำสุด 24h
$ 0.00306641
$ 0.00306641$ 0.00306641
สูงสุด 24h

$ 0.00242229
$ 0.00242229$ 0.00242229

$ 0.00306641
$ 0.00306641$ 0.00306641

$ 0.01631808
$ 0.01631808$ 0.01631808

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-7.45%

-19.48%

-19.48%

ประวัติราคา The Original Doge (OGDOGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Original Doge เป็น USD เท่ากับ $ -0.00019694403580508
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Original Doge เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006037137
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Original Doge เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016731463
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Original Doge เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000048068807795

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00019694403580508-7.45%
30 วัน$ +0.0006037137+24.69%
60 วัน$ -0.0016731463-68.43%
90 วัน$ -0.0000000048068807795-0.00%

การคาดการณ์ราคา The Original Doge

การคาดการณ์ราคา The Original Doge (OGDOGE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OGDOGE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Original Doge (OGDOGE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Original Doge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Original Doge จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OGDOGE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Original Doge

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The Original Doge (OGDOGE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Original Doge

ราคาสดของ The Original Doge คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0789580670020260594000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -7.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ OGDOGE อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ The Original Doge คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿68998176.53848396326000 The Original Doge อยู่ในอันดับที่ #2150 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

OGDOGE มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ OGDOGE มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0782320365999000738000 และ ฿0.0990350037981825402000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ The Original Doge คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (873856760.910136 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Original Doge

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:12:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Original Doge (OGDOGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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