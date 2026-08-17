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ราคาปัจจุบัน The Nietzschean Eagle วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด JACKIE เท่ากับ 37,435 USD ติดตามการอัปเดตราคา JACKIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Nietzschean Eagle วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด JACKIE เท่ากับ 37,435 USD ติดตามการอัปเดตราคา JACKIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Nietzschean Eagle ราคา (JACKIE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JACKIE เป็น USD

$0.00003746
$0.00003746$0.00003746
-0.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Nietzschean Eagle (JACKIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:11:55 (UTC+8)

ราคา The Nietzschean Eagle วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Nietzschean Eagle (JACKIE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JACKIE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ JACKIE.

The Nietzschean Eagle มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 37,435 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.47M JACKIE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JACKIE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JACKIE เคลื่อนไหว -5.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -67.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Nietzschean Eagle (JACKIE) ข้อมูลการตลาด

$ 37.44K
$ 37.44K$ 37.44K

--
----

$ 37.44K
$ 37.44K$ 37.44K

999.47M
999.47M 999.47M

999,471,881.488888
999,471,881.488888 999,471,881.488888

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Nietzschean Eagle คือ $ 37.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JACKIE คือ 999.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 999471881.488888 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.44K

ประวัติราคา The Nietzschean Eagle USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.92%

-0.43%

-67.35%

-67.35%

ประวัติราคา The Nietzschean Eagle (JACKIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Nietzschean Eagle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Nietzschean Eagle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Nietzschean Eagle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Nietzschean Eagle เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.43%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Nietzschean Eagle

การคาดการณ์ราคา The Nietzschean Eagle (JACKIE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JACKIE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Nietzschean Eagle (JACKIE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Nietzschean Eagle อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Nietzschean Eagle จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JACKIE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Nietzschean Eagle

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The Nietzschean Eagle (JACKIE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Nietzschean Eagle

ราคาปัจจุบันของ The Nietzschean Eagle คือเท่าไร?

The Nietzschean Eagle เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ JACKIE คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿1209027.94055099070000 JACKIE อยู่ในอันดับ #7497 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ The Nietzschean Eagle มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ JACKIE มีเท่าไร?

มีโทเคน 999471881.488888 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

The Nietzschean Eagle เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

The Nietzschean Eagle เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ JACKIE คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

JACKIE มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Nietzschean Eagle

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:11:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Nietzschean Eagle (JACKIE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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