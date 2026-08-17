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ราคาปัจจุบัน The Most Valuable Currency วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ATTENTION เท่ากับ 15.598,2 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATTENTION เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Most Valuable Currency วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ATTENTION เท่ากับ 15.598,2 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATTENTION เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Most Valuable Currency ราคา (ATTENTION)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ATTENTION เป็น USD

$0,00001635
$0,00001635$0,00001635
+17,30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Most Valuable Currency (ATTENTION) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:11:12 (UTC+8)

ราคา The Most Valuable Currency วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Most Valuable Currency (ATTENTION) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 13,16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATTENTION เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ATTENTION.

The Most Valuable Currency มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15.598,2 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 988,80M ATTENTION ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATTENTION เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,00381335 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATTENTION เคลื่อนไหว -6,30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +32,30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Most Valuable Currency (ATTENTION) ข้อมูลการตลาด

$ 15,60K
$ 15,60K$ 15,60K

--
----

$ 15,77K
$ 15,77K$ 15,77K

988,80M
988,80M 988,80M

999.797.695,864228
999.797.695,864228 999.797.695,864228

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Most Valuable Currency คือ $ 15,60K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ATTENTION คือ 988,80M โดยมีอุปทานรวมที่ 999797695.864228 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15,77K

ประวัติราคา The Most Valuable Currency USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00381335
$ 0,00381335$ 0,00381335

$ 0
$ 0$ 0

-6,30%

+13,16%

+32,30%

+32,30%

ประวัติราคา The Most Valuable Currency (ATTENTION) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Most Valuable Currency เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Most Valuable Currency เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Most Valuable Currency เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Most Valuable Currency เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+13,16%
30 วัน$ 0-26,23%
60 วัน$ 0-98,11%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Most Valuable Currency

การคาดการณ์ราคา The Most Valuable Currency (ATTENTION) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ATTENTION ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา The Most Valuable Currency (ATTENTION) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Most Valuable Currency อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Most Valuable Currency จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ATTENTION ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Most Valuable Currency

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The Most Valuable Currency (ATTENTION) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Most Valuable Currency

ราคาปัจจุบันของ The Most Valuable Currency คือเท่าไร?

The Most Valuable Currency ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 13.16% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ The Most Valuable Currency คือ ฿0.1231587203713134870000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ ATTENTION ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿503770.792635300204000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9314 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ The Most Valuable Currency เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ ATTENTION

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 988797695.864228 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

The Most Valuable Currency อยู่ในหมวดหมู่ใด?

The Most Valuable Currency อยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ ATTENTION อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ ATTENTION สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Most Valuable Currency

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:11:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Most Valuable Currency (ATTENTION)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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