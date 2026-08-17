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ราคาปัจจุบัน The Man from the Future วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HENRY เท่ากับ 10,072.67 USD ติดตามการอัปเดตราคา HENRY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Man from the Future วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HENRY เท่ากับ 10,072.67 USD ติดตามการอัปเดตราคา HENRY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Man from the Future ราคา (HENRY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HENRY เป็น USD

$0.00001006
$0.00001006$0.00001006
-0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Man from the Future (HENRY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:10:42 (UTC+8)

ราคา The Man from the Future วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Man from the Future (HENRY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HENRY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ HENRY.

The Man from the Future มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,072.67 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.51M HENRY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HENRY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0023663 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HENRY เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Man from the Future (HENRY) ข้อมูลการตลาด

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

--
----

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

999.51M
999.51M 999.51M

999,513,181.157893
999,513,181.157893 999,513,181.157893

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Man from the Future คือ $ 10.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HENRY คือ 999.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 999513181.157893 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.07K

ประวัติราคา The Man from the Future USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023663
$ 0.0023663$ 0.0023663

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-0.64%

-1.40%

-1.40%

ประวัติราคา The Man from the Future (HENRY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Man from the Future เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Man from the Future เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Man from the Future เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Man from the Future เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.64%
30 วัน$ 0-18.41%
60 วัน$ 0-35.89%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Man from the Future

การคาดการณ์ราคา The Man from the Future (HENRY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HENRY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Man from the Future (HENRY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Man from the Future อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Man from the Future จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HENRY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Man from the Future

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หมวดหมู่ :

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เกี่ยวกับ The Man from the Future

ราคาซื้อขายสดของ The Man from the Future วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ The Man from the Future อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ HENRY?

HENRY มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ The Man from the Future ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา The Man from the Future มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ -0.64% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ The Man from the Future เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา The Man from the Future เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Man from the Future

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:10:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Man from the Future (HENRY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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