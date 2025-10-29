ราคาปัจจุบัน The Last Job วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา QUIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QUIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน The Last Job วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา QUIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QUIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QUIT

ข้อมูลราคา QUIT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ QUIT

โทเคโนมิกส์ QUIT

การคาดการณ์ราคา QUIT

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

The Last Job โลโก้

The Last Job ราคา (QUIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 QUIT เป็น USD

$0.0002134
$0.0002134$0.0002134
+10.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Last Job (QUIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:16:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา The Last Job (QUIT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-9.13%

+8.11%

-46.18%

-46.18%

ราคาเรียลไทม์ The Last Job (QUIT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQUIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QUIT คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QUIT มีการเปลี่ยนแปลง -9.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -46.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

The Last Job (QUIT) ข้อมูลการตลาด

$ 216.58K
$ 216.58K$ 216.58K

--
----

$ 216.58K
$ 216.58K$ 216.58K

989.80M
989.80M 989.80M

989,799,856.702589
989,799,856.702589 989,799,856.702589

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Last Job คือ $ 216.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QUIT คือ 989.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 989799856.702589 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 216.58K

ประวัติราคา The Last Job (QUIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Last Job เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Last Job เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Last Job เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Last Job เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+8.11%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ The Last Job (QUIT)

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา The Last Job (USD)

The Last Job (QUIT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ The Last Job (QUIT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ The Last Job

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา The Last Job ตอนนี้!

QUIT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ The Last Job (QUIT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ The Last Job (QUIT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ QUITโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Last Job (QUIT)

วันนี้ The Last Job (QUIT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน QUIT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน QUIT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ QUIT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ The Last Job คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ QUIT คือ $ 216.58K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ QUIT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ QUIT คือ 989.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ QUIT คือเท่าใด?
QUIT ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ QUIT คือเท่าไร?
QUIT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ QUIT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ QUIT คือ -- USD
ปีนี้ QUIT จะสูงขึ้นอีกไหม?
QUIT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา QUIT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:16:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Last Job (QUIT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,752.01
$112,752.01$112,752.01

-1.64%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,003.61
$4,003.61$4,003.61

-2.27%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03282
$0.03282$0.03282

-29.32%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.93
$193.93$193.93

-2.49%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.7039
$3.7039$3.7039

-3.97%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,003.61
$4,003.61$4,003.61

-2.27%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,752.01
$112,752.01$112,752.01

-1.64%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.93
$193.93$193.93

-2.49%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6161
$2.6161$2.6161

-0.75%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19512
$0.19512$0.19512

-2.32%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009970
$0.009970$0.009970

-0.30%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.548
$1.548$1.548

+106.40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000332
$0.0000000332$0.0000000332

+286.04%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007000
$0.007000$0.007000

+180.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00238
$0.00238$0.00238

+138.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.548
$1.548$1.548

+106.40%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000082
$0.0000000000000000082$0.0000000000000000082

+82.22%