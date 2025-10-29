ราคาปัจจุบัน the face of sarcasm วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KAPPA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KAPPA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน the face of sarcasm วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KAPPA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KAPPA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

the face of sarcasm ราคา (KAPPA)

ราคาปัจจุบัน 1 KAPPA เป็น USD

--
----
-9.90%1D
the face of sarcasm (KAPPA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:49:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

-2.16%

-9.90%

-3.99%

-3.99%

ราคาเรียลไทม์ the face of sarcasm (KAPPA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKAPPA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KAPPA คือ $ 0.0059343 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KAPPA มีการเปลี่ยนแปลง -2.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

the face of sarcasm (KAPPA) ข้อมูลการตลาด

$ 40.49K
$ 40.49K$ 40.49K

--
----

$ 40.49K
$ 40.49K$ 40.49K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,307.035791
668,811,307.035791 668,811,307.035791

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ the face of sarcasm คือ $ 40.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KAPPA คือ 668.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 668811307.035791 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 40.49K

ประวัติราคา the face of sarcasm (KAPPA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา the face of sarcasm เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา the face of sarcasm เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา the face of sarcasm เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา the face of sarcasm เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.90%
30 วัน$ 0-48.41%
60 วัน$ 0-49.46%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ the face of sarcasm (KAPPA)

วันนี้ the face of sarcasm (KAPPA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KAPPA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KAPPA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KAPPA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ the face of sarcasm คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KAPPA คือ $ 40.49K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KAPPA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KAPPA คือ 668.81M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KAPPA คือเท่าใด?
KAPPA ถึงราคา ATH ที่ 0.0059343 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KAPPA คือเท่าไร?
KAPPA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KAPPA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KAPPA คือ -- USD
ปีนี้ KAPPA จะสูงขึ้นอีกไหม?
KAPPA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KAPPA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
