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ราคาปัจจุบัน The Cult of YOTS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด YOTS เท่ากับ 495,968 USD ติดตามการอัปเดตราคา YOTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Cult of YOTS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด YOTS เท่ากับ 495,968 USD ติดตามการอัปเดตราคา YOTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Cult of YOTS ราคา (YOTS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YOTS เป็น USD

$0.00049007
$0.00049007$0.00049007
-0.16%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Cult of YOTS (YOTS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:06:10 (UTC+8)

ราคา The Cult of YOTS วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Cult of YOTS (YOTS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 17.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YOTS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ YOTS.

The Cult of YOTS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 495,968 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 929.95M YOTS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YOTS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00509022 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YOTS เคลื่อนไหว -1.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -81.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 125.85K.

The Cult of YOTS (YOTS) ข้อมูลการตลาด

$ 495.97K
$ 495.97K$ 495.97K

$ 125.85K
$ 125.85K$ 125.85K

$ 533.30K
$ 533.30K$ 533.30K

929.95M
929.95M 929.95M

999,951,651.773286
999,951,651.773286 999,951,651.773286

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Cult of YOTS คือ $ 495.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 125.85K อุปทานหมุนเวียนของ YOTS คือ 929.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999951651.773286 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 533.30K

ประวัติราคา The Cult of YOTS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00509022
$ 0.00509022$ 0.00509022

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

-17.33%

-81.61%

-81.61%

ประวัติราคา The Cult of YOTS (YOTS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Cult of YOTS เป็น USD เท่ากับ $ -0.000111847530847569
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Cult of YOTS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Cult of YOTS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Cult of YOTS เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000111847530847569-17.33%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Cult of YOTS

การคาดการณ์ราคา The Cult of YOTS (YOTS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YOTS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Cult of YOTS (YOTS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Cult of YOTS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Cult of YOTS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YOTS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Cult of YOTS

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The Cult of YOTS (YOTS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ The Cult of YOTS

ราคาปัจจุบันของ The Cult of YOTS คือเท่าไร?

The Cult of YOTS ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -17.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ YOTS มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา YOTS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ The Cult of YOTS เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

YOTS มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YOTS มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.1643974409924259084000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ The Cult of YOTS แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

YOTS เปรียบเทียบกับโทเค็น Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem YOTS มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Cult of YOTS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:06:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Cult of YOTS (YOTS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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