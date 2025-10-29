ราคาปัจจุบัน The book of SOL วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCRIPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SCRIPT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน The book of SOL วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCRIPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SCRIPT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCRIPT

ข้อมูลราคา SCRIPT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SCRIPT

โทเคโนมิกส์ SCRIPT

การคาดการณ์ราคา SCRIPT

The book of SOL โลโก้

The book of SOL ราคา (SCRIPT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SCRIPT เป็น USD

$0.00010391
$0.00010391$0.00010391
+0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The book of SOL (SCRIPT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:16:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา The book of SOL (SCRIPT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.14%

-25.79%

-25.79%

ราคาเรียลไทม์ The book of SOL (SCRIPT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSCRIPT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SCRIPT คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SCRIPT มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -25.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

The book of SOL (SCRIPT) ข้อมูลการตลาด

$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K

--
----

$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,630.104523
699,941,630.104523 699,941,630.104523

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The book of SOL คือ $ 72.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SCRIPT คือ 699.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 699941630.104523 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 72.73K

ประวัติราคา The book of SOL (SCRIPT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The book of SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The book of SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The book of SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The book of SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.14%
30 วัน$ 0-39.70%
60 วัน$ 0-68.30%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

The book of SOL (SCRIPT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา The book of SOL (USD)

The book of SOL (SCRIPT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ The book of SOL (SCRIPT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ The book of SOL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา The book of SOL ตอนนี้!

SCRIPT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ The book of SOL (SCRIPT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ The book of SOL (SCRIPT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SCRIPTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The book of SOL (SCRIPT)

วันนี้ The book of SOL (SCRIPT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SCRIPT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SCRIPT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SCRIPT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ The book of SOL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SCRIPT คือ $ 72.73K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SCRIPT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SCRIPT คือ 699.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SCRIPT คือเท่าใด?
SCRIPT ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SCRIPT คือเท่าไร?
SCRIPT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SCRIPT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SCRIPT คือ -- USD
ปีนี้ SCRIPT จะสูงขึ้นอีกไหม?
SCRIPT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SCRIPT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:16:43 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

