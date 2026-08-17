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ราคาปัจจุบัน The Black Queen วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ANSEMWIFE เท่ากับ 31,068 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANSEMWIFE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Black Queen วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ANSEMWIFE เท่ากับ 31,068 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANSEMWIFE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Black Queen ราคา (ANSEMWIFE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ANSEMWIFE เป็น USD

$0.00003193
$0.00003193$0.00003193
-10.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Black Queen (ANSEMWIFE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:04:27 (UTC+8)

ราคา The Black Queen วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Black Queen (ANSEMWIFE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ANSEMWIFE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ANSEMWIFE.

The Black Queen มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 31,068 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 974.10M ANSEMWIFE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANSEMWIFE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ANSEMWIFE เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Black Queen (ANSEMWIFE) ข้อมูลการตลาด

$ 31.07K
$ 31.07K$ 31.07K

--
----

$ 31.07K
$ 31.07K$ 31.07K

974.10M
974.10M 974.10M

974,099,904.171457
974,099,904.171457 974,099,904.171457

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Black Queen คือ $ 31.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANSEMWIFE คือ 974.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 974099904.171457 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.07K

ประวัติราคา The Black Queen USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-10.98%

+8.79%

+8.79%

ประวัติราคา The Black Queen (ANSEMWIFE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Queen เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Queen เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Queen เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Queen เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-10.98%
30 วัน$ 0-58.68%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Black Queen

การคาดการณ์ราคา The Black Queen (ANSEMWIFE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ANSEMWIFE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Black Queen (ANSEMWIFE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Black Queen อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Black Queen จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ANSEMWIFE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Black Queen

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The Black Queen (ANSEMWIFE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Black Queen

ราคาปัจจุบันของ The Black Queen คือเท่าไร?

ราคาสดของ The Black Queen (ANSEMWIFE) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

The Black Queen ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน The Black Queen อยู่ในอันดับที่ #7853 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1003394.68564279896000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ ANSEMWIFE มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ ANSEMWIFE คือ 974099904.171457 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ The Black Queen เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา The Black Queen เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

The Black Queen ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

The Black Queen เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ ANSEMWIFE ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ The Black Queen?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -10.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Black Queen

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:04:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Black Queen (ANSEMWIFE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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