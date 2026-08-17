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ราคาปัจจุบัน The Black Calf วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BABYANSEM เท่ากับ 69,977 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYANSEM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Black Calf วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BABYANSEM เท่ากับ 69,977 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYANSEM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Black Calf ราคา (BABYANSEM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BABYANSEM เป็น USD

$0.00007175
$0.00007175$0.00007175
-28.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Black Calf (BABYANSEM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:04:13 (UTC+8)

ราคา The Black Calf วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Black Calf (BABYANSEM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 32.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BABYANSEM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BABYANSEM.

The Black Calf มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 69,977 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.89M BABYANSEM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BABYANSEM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0034959 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BABYANSEM เคลื่อนไหว -9.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Black Calf (BABYANSEM) ข้อมูลการตลาด

$ 69.98K
$ 69.98K$ 69.98K

--
----

$ 69.98K
$ 69.98K$ 69.98K

999.89M
999.89M 999.89M

999,893,293.767194
999,893,293.767194 999,893,293.767194

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Black Calf คือ $ 69.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BABYANSEM คือ 999.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 999893293.767194 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 69.98K

ประวัติราคา The Black Calf USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0034959
$ 0.0034959$ 0.0034959

$ 0
$ 0$ 0

-9.15%

-32.79%

-2.27%

-2.27%

ประวัติราคา The Black Calf (BABYANSEM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Calf เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Calf เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Calf เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Calf เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-32.79%
30 วัน$ 0-83.81%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Black Calf

การคาดการณ์ราคา The Black Calf (BABYANSEM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BABYANSEM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Black Calf (BABYANSEM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Black Calf อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Black Calf จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BABYANSEM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Black Calf

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The Black Calf (BABYANSEM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Black Calf

ราคาสดของ The Black Calf คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -32.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ BABYANSEM อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ The Black Calf คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2260028.00042571594000 The Black Calf อยู่ในอันดับที่ #6407 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

BABYANSEM มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ BABYANSEM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ The Black Calf คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999893293.767194 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Black Calf

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:04:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Black Calf (BABYANSEM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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